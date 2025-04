Mel Gibson: ripristinato il suo porto d'armi dopo il licenziamento dell'ufficiale giudiziario contrario

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti avrebbe fatto marcia indietro sulla decisione di non ripristinare il diritto al possesso di armi da fuoco di Mel Gibson in seguito a una condanna per violenza domestica del 2011.

Secondo il New York Times, il vincitore di 2 premi Oscar è tra le 10 persone a cui sarà ripristinato il porto d'armi, i cui nomi saranno presto pubblicati nel registro federale, nonostante la legge federale impedisca alla maggior parte dei condannati per violenza domestica di possedere un'arma da fuoco.

La vittoria di Gibson arriva dopo che Elizabeth G. Oyer, un avvocato di alto livello del Dipartimento di Giustizia, aveva dichiarato di essere stata licenziata appena un giorno dopo aver preso atto della mancanza di una raccomandazione per il ripristino del diritto alle armi da parte dell'attore.

La disputa con l'attore non ha influenzato il licenziamento

Bandit: Mel Gibson in una scena del film

Oyer ha affermato che le era stato detto esplicitamente che il reintegro era dovuto al fatto che Gibson era stato appena nominato ambasciatore speciale a Hollywood, insieme ai colleghi Jon Voight e Sylvester Stallone. "È pericoloso. Non è una questione politica, è una questione di sicurezza", aveva dichiarato Oyer in un'intervista al Times.

Agent Game: Mel Gibson in una scena del film

Un funzionario del Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che il disaccordo su Gibson non ha avuto alcun ruolo nel licenziamento, secondo quanto riportato.

Gibson ha usufruito dell'acquiescenza per l'accusa di violenza domestica del 2011 nell'ambito di un accordo per evitare il carcere, ricevendo tre anni di libertà vigilata informale, servizi sociali, un anno di consulenza sulla violenza domestica e 570 dollari di multa. In seguito, ha descritto gli eventi come "terribilmente umilianti e dolorosi per la mia famiglia", aggiungendo di non aver "mai trattato male o in modo discriminatorio nessuno in base al suo sesso, razza, religione o sessualità".