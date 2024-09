Mel Gibson non sa se girerà prima La passione di Cristo 2 o Arma Letale 5

Il 2025 di Mel Gibson sarà denso di impegni, ma manca ancora la certezza su quale dei due nuovi progetti in arrivo il divo girerà prima, il preannunciato La Passione di Cristo 2 o l'action Arma Letale 5?

"Non lo so, e questa è la cosa divertente. Ci sono vari ostacoli per far funzionare un film, non mi riferisco solo al budget, ma ci sono un milione ragioni per cui qualcosa riesce e qualcosa no" ha spiegato l'attore e regista a ComicBook. "Quindi è davvero una specie di tiro a segno a questo punto. Cosa è venuto prima, l'uomo o la gallina?"

Facciamo il punto

Solo pochi giorni fa Mel Gibson era stato avvistato in Puglia e a Malta in cerca delle location de La Passione di Cristo: Resurrezione.

A quanto ne sappiamo, la sceneggiatura del sequel è praticamente pronta ed è stato confermato il ritorno di Jim Caviezel nei panni di Gesù. La domanda che si pongono molti è come Mel Gibson gestirà l'invecchiamento del suo protagonista visto che sono passati 20 anni dal primo La passione di Cristo, ma il regista dice di non essere preoccupato e confessa di avere un piano senza rivelare oltre.

"Dovrebbero essere passati tre giorni e invece siamo 20 anni dopo, ma ci sono modi per gestire la cosa" ammicca Gibson senza sbilanciarsi oltre.

Cosa accadrà ad Arma Letale 5?

Per quanto riguarda il quinto capitolo del fortuna franchise poliziesco, Mel Gibson è fiducioso che il film si farà anche come modo per onorare il compianto Richard Donner, che aveva scritto la sceneggiatura ed era pronto a fare ritorno sul set prima della morte, avvenuta nel luglio 2021. Jez Butterworth ha firmato l'ultima bozza rifinendo l'originale di Donner rimaneggiato anche da Richard Wenk.

Mel Gibson, che ha diretto cinque film inclusi Braveheart, Apocalypto e Hacksaw Ridge, ha quasi ultimato la sua nuova fatica, Flight Risk, thriller ad alta tensione interpretato da Mark Wahlberg nei panni di un killer della mafi ache inganna un agente federale e gli permette di pilotare un aereo che trasporta un informatore dell'FBI fuori da un'area remota. Mentre attraversano la natura selvaggia dell'Alaska, la tensione sale e la fiducia tra loro viene messa a dura prova dato che non tutti i passeggeri sono quello che sembrano.