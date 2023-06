Mel Gibson sta girando una docu-serie sul traffico e lo sfruttamento sessuale dei bambini? [RUMOR]

Mel Gibson è divenuto virale su Twitter nelle ultime ore a causa di un rumor secondo il quale il celebre cineasta hollywoodiano starebbe realizzando una docu-serie esplosiva sul traffico e lo sfruttamento sessuale dei bambini su scala globale, un mercato nero dal valore di miliardi di dollari che coinvolge svariati paesi del mondo.

Migliaia di persone e svariate celebrità hanno espresso il proprio sostegno nei confronti di Mel, interrogandosi sulla validità del rumor che è stato recentemente diffuso da Tim Ballard, il fondatore dell'ente di beneficienza anti-tratta di esseri umani chiamato Operation Underground Railroad (O.U.R.).

Ballard, l'uomo che ha ispirato un nuovo film sull'argomento interpretato da James Caviezel, l'attore de La passione di Cristo, ha affermato che Gibson è coinvolto nella sua prossima docu-serie. Durante una conferenza Tim ha spiegato: "Ho detto a Mel: 'Devi aiutarmi. Questo sarà costoso. Non ti chiederò una donazione diretta, ma puoi aiutarmi a filmare tutto? Quattro mesi dopo, quello che pensavo sarebbe stato forse un documentario sul traffico di bambini in Ucraina si è trasformato in una docu-serie in quattro parti, che è quasi completa".

Online, la notizia è stata diffusa da svariate celebrità come l'influencer Matt Wallace, che afferma di avere uno scoop sull'argomento che collegherebbe la docu-serie a Jeffery Epstein, e da testate come Leading Report: "Si dice che Mel Gibson stia realizzando una docu-serie in quattro parti sul mercato del traffico di minori, che coinvolge paesi come l'Ucraina, del valore di 34 miliardi di dollari".