"Meghan Markle è una narcisista psicopatica", affermano gli ex dipendenti

Secondo quanto rivelato da un libro di Valentine Low, Meghan Markle sarebbe una 'narcisista psicopatica' in base alle dichiarazioni rilasciate dai suoi stessi ex dipendenti.

Un nuovo libro afferma che alcuni ex dipendenti di Meghan Markle l'avrebbero definita una "psicopatica narcisista" interessata esclusivamente a portare avanti un piano metodicamente pianificando per fuggire dal palazzo e dalla famiglia reale.

Secondo Valentine Low, la scrittrice reale del The Times nonché autrice del libro intitolato "Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown", lo staff reale è stato maltrattato dal principe Harry e da Meghan, al punto che in seguito alla loro dipartita i dipendenti hanno iniziato a farsi chiamare "Il Club dei sopravvissuti del Sussex".

"Voleva essere rifiutata dalla famiglia perché era preoccupata per l'intera situazione fin dall'inizio", ha affermato un ex membro dello staff che ha parlato con l'autrice del libro. I Sussex sarebbero responsabili di aver manipolato i loro stessi dipendenti e un ex assistente avrebbe persino affermato che la partenza di Meghan era stata pianificata sin da subito.

"Tutti hanno capito che la famiglia reale sarebbe stata valutata in base ai suoi standard, ma lei è una narcisista psicopatica e l'errore che hanno commesso tutti quanti è stato presumere che volesse essere felice lì", avrebbe aggiunto un secondo ex assistente. "Era così fissata su quella storia fin dall'inizio che voleva essere rifiutata". Il libro afferma anche che le azioni della duchessa hanno lasciato senza parole l'assistente addetta stampa Marnie Gaffney, la dirigente PR Sarah Latham e il segretario privato Sam Cohen.