Meghan Markle: intervista con Ellen DeGeneres? La Regina Elisabetta sarebbe furibonda

Ellen DeGeneres avrebbe battuto la concorrenza di Oprah Winfrey per la prima intervista esclusiva a Meghan Markle dopo la Megxit, ma la Regina Elisabetta sarebbe furiosa per la rottura di un patto.

Meghan Markle pronta per la prima intervista dopo la Megxit? Con Ellen DeGeneres, volendo dar credito alla voce che gira negli Stati Uniti, che ha mandato su tutte le furie la Regina Elisabetta e che preoccupa Buckingham Palace per le rivelazioni dell'indomabile Meghan.

Il patto tra la Regina Elisabetta e i "dissidenti" Harry e Meghan sembra già essersi rotto. La Regina, suo malgrado, aveva dovuto fare buon viso a cattivo gioco accettando il loro passo indietro da membri senior della Royal Family. Elisabetta II aveva posto una condizione ai due coniugi: evitare di rilasciare interviste e mettere in ulteriore imbarazzo Buckingham Palace.

Oggi le notizie che arrivano dagli Stati Uniti sono fonte di preoccupazione per una sempre più irritata Elisabetta: sembra che Meghan Markle concederà un'intervista esclusiva a Ellen DeGeneres nel talk show della nota conduttrice televisiva. Ellen sembra così averla avuta vinta su Oprah Winfrey che aveva messo sul piatto un'offerta molto importante per ottenere l'esclusiva. L'intervista dovrebbe venir registrata in un luogo segreto, non nello studio televisivo solito del 'The Ellen DeGeneres Show'.

"Certo che sono eccitata" ha risposto Ellen a chi le chiedeva se fosse contenta per l'esclusiva, ma gli stessi intervistatori non sono in grado di dire se Ellen abbia in questo modo confermato l'intervista o stesse semplicemente scherzando. Quello che è certo è che a Buckingham Palace sono molto preoccupati per le eventuali rivelazioni di Meghan, e, probabilmente, i Windsor faranno di tutto per convincerla a fare un passo indietro.