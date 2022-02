Meghan Markle: l'abito Armani indossato durante l'intervista con Oprah è stato nominato "Il vestito del 2021"

L'abito di Giorgio Armani indossato da Meghan Markle per l'intervista esplosiva rilasciata a Oprah Winfrey è "Il vestito dell'anno 2021", secondo Ibrahim Kamara e Gareth Wrighton della rivista Dazed, i due esperti chiamati dal Fashion Museum di Bath.

Il vestito in seta nero e bianco sarà esposto proprio presso il suddetto Fashion Museum di Bath, in Inghilterra, dopo che è stato nominato l'abito dell'anno: la creazione di Armani sarà il capo di chiusura nella mostra chiamata "Una storia della moda in 100 oggetti".

L'ex attrice, quando ha avuto luogo l'intervista bomba della Winfrey, era incinta della secondogenita Lilibet Diana e, come è noto ormai da molti anni, i membri della famiglia reale usano spesso i loro vestiti per inviare un messaggio, come fece LadyDiana nel giugno 1994 dopo la confessione del principe Carlo relativa alla sua infedeltà nei confronti della principessa.

Per quanto concerne l'abito di Meghan Markle, gli esperti hanno ipotizzato che la duchessa avesse scelto un abito con il disegno di un fiore di loto in quanto simbolo di rinascita, auto-rigenerazione, illuminazione spirituale e per la sua capacità di prosperare anche in condizioni molto impervie.