Megan Fox: una sosia ricrea una scena di Jennifer's Body su TikTok (VIDEO)

Una sosia di Megan Fox ha ricreato una scena di Jennifer's Body ed in seguito ha postato il video sul proprio profilo TikTok: il risultato è semplicemente impressionante. Quando Kyra Pollard, una giovane utente del social network cinese, si è iscritta alla piattaforma all'inizio di quest'anno i suoi follower hanno immediatamente notato la sua somiglianza con la famosa attrice.

Dopo che centinaia di utenti di TikTok hanno inondato con una raffica di richieste e consigli la sezione dei commenti dei post di Kyra, quest'ultima ha deciso di accontentarli, ricreando una scena tratta dall'horror del 2009 diretto da Karyn Kusama.

Nel filmato si vede il pc della Pollard, sul quale scorrono le immagini della sequenza del film mentre lei ripete le parole pronunciate da Megan sincronizzando i movimenti delle sue labbra con quelli dell'attrice. E nel caso ve lo stiate chiedendo: no, non è la co-protagonista della Fox, Amanda Seyfried, a recitare la scena con lei, è un'altra famosa utente di TikTok: Rou.

La collaborazione delle due giovani ragazze ha rapidamente fruttato oltre 2 milioni di visualizzazioni dimostrando che forse vale la pena rivisitare la pellicola, divenuta ormai un cult movie. In ogni caso questa non è la prima volta che un contenuto in cui Kyra ha impersonato Megan Fox è divenuto virale: uno dei primissimi video pubblicati sul suo account mostra la TikToker mentre recita nei panni dell'attrice in un'altra sequenza di Jennifer's Body.