Megan Fox, la scollatura è "rischiosa", le sue ultime foto fanno sognare i fan

Megan Fox è stata fotografata con un pin top dalla scollatura a rischio 'esplosione': il look dell'attrice ha mandato in visibilio tutti i suoi fan.

Anche Megan Fox si è unita al novero delle star che hanno scelto di farsi fotografare mettendo in mostra una scollatura "rischiosa" e particolarmente generosa. In modo particolare, la protagonista di Transformers è apparsa recentementre nelle foto di Miles Diggs, paparazzo dei vip, mentre indossava un pin top che ha messo in risalto le sue curve.

Domenica, la stilista di Justin Bieber, Maeve Reilly ha condiviso su Instagram le foto di un'altra star di cui cura il look. Nello scatto in questione, Megan Fox indossa un pin top e mette in mostra una scollatura "rischiosa" ad alto tasso di erotismo. Il cardigan e la gonna indossati dalla protagonista di Transformers fanno parte della collezione La Montagne di Jacquemus. La collezione - modellata da Kendall Jenner, Mona Tougaard e Jill Kortleve - è già stata fotografata indosso a Bella Hadid e Justin Bieber.

Per bilanciare la scelta monocromatica degli abiti, Megan Fox ha indossato un paio di scarpe in lattice bianco. Gli scatti che ritraggono l'interprete dimostrano l'anno di grazia che il pin top sta attraversando.

La protagonista di Transformers non è nuova a foto e scambi bollenti. Poco tempo fa, infatti, Megan Fox si è resa protagonista di una chiacchierata ad alte temperature con Adriana Lima. Lo scambio di battute tra le due ha infiammato il web e ha contribuito, senza dubbio, ad alimentare le già alte temperature che stanno segnando l'estate in corso!