Megan Fox: Machine Gun Kelly confessa di essersi pugnalato per impressionarla

Colson Baker, conosciuto da molti come Machine Gun Kelly, ha confessato di essersi pugnalato da solo mentre cercava di impressionare la sua fidanzata, Megan Fox. Il famoso rapper statunitense ha fatto il suo debutto cinematografico nel 2014, con il ruolo dell'ex fidanzato vendicativo nel film Beyond The Lights.

Con il passare degli anni, Baker ha recitato in molte pellicole e nel 2020 è stato scelto per un film indipendente, Midnight in the Switchgrass, sul set del quale ha incontrato la sua celeberrima ragazza. La Fox è un'icona del 21° secolo: elogiata per la sua bellezza e per le sue numerose interpretazioni, in particolare nel franchise di Transformers e per il ruolo da protagonista in Jennifer's Body.

Il rapper è recentemente apparso come ospite al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, indossando una t-shirt con il volto della sua ragazza; durante la sua apparizione ha raccontato della volta in cui si è accidentalmente pugnalato mentre cercava di impressionare la Fox all'inizio della loro relazione.

"Travis Barker mi ha regalato questo coltello con sopra un'incisione del mio nuovo album... io ero tipo: 'Guarda questo coltello, è una figata', poi l'ho lanciato in arie e quando è venuto giù si è conficcato nella mia mano", Ha spiegato Machine Gun Kelly, mostrando la cicatrice al conduttore.