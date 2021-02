Megan Fox ha regalato a Machine Gun Kelly un ciondolo che contiene il suo sangue, ecco la foto

Machine Gun Kelly ha svelato che indossa un ciondolo che contiene il sangue di Megan Fox, come rivelano le foto pubblicate a San Valentino che mostrano il particolare dono ricevuto dalla star di Transformers.

L'attore e cantante ha accompagnato gli scatti con una semplice didascalia in cui dichiara: "Indosso il tuo sangue intorno al collo".

Machine Gun Kelly ha festeggiato San Valentino celebrando sui social la sua relazione con Megan Fox, ritratta nelle foto pubblicate su Instagram. L'attrice ha ricambiato l'amore dimostrato dal suo compagno con una poesia in cui dichiara il suoi sentimenti e altri scatti inediti.

Ad attirare l'attenzione dei follower, tuttavia, è stata l'immagine della goccia di sangue contenuta nel ciondolo indossato dal trentenne che ha conquistato il cuore della star del cinema dopo la fine del suo matrimonio con Brian Austin Green.

La relazione è iniziata apparentemente durante le riprese di Midnight in the Switchgrass e nel maggio dell'anno scorso i due sono stati per la prima volta ritratti insieme dopo che Megan aveva annunciato la sua separazione da Green alla fine del 2019.

Megan, a luglio, aveva dichiarato: "Penso che siamo in realtà due metà della stessa anima. E l'ho detto quasi immediatamente perché ho provato subito quella sensazione".