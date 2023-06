'Megan Fox ha costretto i suoi figli maschi a vestirsi da femmine' l'attrice respinge le accuse di un politico

Megan Fox ha risposto su Instagram all'ex candidato al Congresso repubblicano Robby Starbuck dopo che quest'ultimo ha pubblicamente attaccato l'attrice e il modo in cui sta crescendo i suoi tre figli. La star ha affermato che il politico è solo in cerca di "visibilità", rispondendo all'accusa secondo cui avrebbe "costretto i suoi figli maschi a vestirsi da femmine".

"Questi sono i figli di Megan Fox. Abitavamo nella stessa zona tempo fa e i nostri bambini giocavano con i suoi al parco", ha scritto Starbuck in un tweet pubblicato questo venerdì, affermando poi di aver "visto due di loro avere un vero e proprio crollo mentale dicendo che la mamma li costringeva a indossare vestiti da femmina, mentre la loro tata cercava di consolarli. È puro maltrattamento di minori. Pregate per loro".

La Fox ha risposto attraverso la sua pagina Instagram: "Ehi, @robbystarbuck, non voglio davvero darti troppe attenzioni perché è chiaro che sei solo in cerca di visibilità, ma lascia che ti insegni qualcosa. Indipendentemente da quanto tu possa essere disperato, non usare mai i bambini come merce di scambio o valuta sociale. Soprattutto sotto pretesti malvagi ed errati che sfruttano l'identità di genere del mio bambino per ottenere attenzione nella tua campagna politica. Ti sei messo contro la strega sbagliata".

Sotto il post di Megan Fox si possono leggere svariati commenti di utenti comuni e celebrità e, sebbene alcuni siano d'accordo con l'attrice, altri la criticano aspramente: "Hai tre figli maschi, la probabilità che tutti e tre siano transgender è pari a zero secondo il buonsenso la matematica e le statistiche. Stai rovinando l'identità e la vita dei tuoi figli per vantarti in giro di avere 3 figli trans", e ancora: "Non si dovrebbe scherzare continuamente su cose come la stregoneria, troppe persone a Hollywood sono cadute nel tranello ma saranno i loro figli a pagarne le conseguenze".