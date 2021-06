Megan Fox: i suoi figli irrompono durante l'intervista in tv, tra le risate (VIDEO)

Megan Fox si è ritrovata a fare i conti con qualche interruzione inaspettata durante una sua recente intervista, per via dei suoi figli che sono apparsi più volte sullo sfondo mentre l'attrice rispondeva alle domande.

Questa settimana, Megan Fox è stata ospite dello show di Today per promuovere il suo ultimo film, Till Death. La sua intervista ha calamitato l'interesse di un gran numero di persone e questo anche per l'invasione dei suoi figli che sono apparsi sullo sfondo durante la chiacchierata dell'attrice con le conduttrici del programma. Dei cameo a sorpresa, insomma, di fronte ai quali anche pubblico non è riuscito a trattenere le risate. I bambini in questione, ovvero Bodhi, Journey e Noah, si sono divertiti a rubare per qualche attimo la scena alla loro mamma, camminando e gattonando vicino alla telecamera in diversi momenti dell'intervista.

"Abbiamo appena visto uno dei tuoi figli correre sullo sfondo", ha detto a Fox la conduttrice Jenna Bush Hager all'inizio del suo intervento, chiedendo incuriosita: "Innanzitutto, dove sei? Vediamo molti cuscini, alcuni vestiti". La sua collega, Samantha Guthrie ha aggiunto: "Ed abbiamo visto un ragazzino che cercava di fare il vago, pensando di essere fuori dal campo di ripresa".

Fox, cercando di trattenere le risate, ha quindi risposto: "Sì, ne arriva un altro in questo momento", ed ha indicato un altro dei suoi figli che passava. La protagonista di Jennifer's Body ha inoltre spiegato: "Si sono appena svegliati. Qui sono le 7, 7:30, quindi si sono svegliati pochi minuti fa. Ed è quello che è, senza filtri. Stiamo nella casa in cui ci troviamo momentaneamente, questa è l'area del soggiorno e si sono addormentati tutti sul divano ieri sera, guardando un film. Si sono appena svegliati".

Le conduttrici sono quindi passate ad un'altra domanda ma poi Fox ha riso di nuovo perché un altro bambino è entrato nella stanza ed ha iniziato a strisciare dietro di lei. "Ce ne sono tre", ha detto l'attrice sorridendo, avvisando il pubblico di Today che probabilmente ci sarebbero stati ulteriori cameo più avanti. Ed effettivamente, in un altro momento dell'intervista, un altro bambino è strisciato nei pressi della mamma ed è poi corso fuori dalla stanza. A quel punto le conduttrici hanno chiesto a Fox com'è essere la madre di questi tre bambini che ha concepito insieme al suo ex marito, l'attore Brian Austin Green (David in Beverly Hills, 90210).

Fox ha risposto: "Vorrei che ci fosse un modo, e sono sicura che molte mamme la pensino così, per far sì che ogni tanto, ancora solo per un giorno, tornassero ad avere 2 o 3 anni. Perché è difficile vederli crescere così in fretta. Questo è qualcosa che sinceramente ho davvero difficoltà a fare. Piango sempre per questo. Il telefono continuerà a mandarmi foto di loro quando erano più piccoli, ed è difficile guardarle. Sono tre ragazzi esilaranti, anche se non mi ascoltano affatto".