Megalopolis: ecco il ritorno alla regia di Francis Ford Coppola!

Francis Ford Coppola sta per mettersi in cabina di regia per un nuovo enorme progetto, Megalopolis, all'alba dei suoi 80 anni.

Durante un'intervista per Deadline, l'autore de Il padrino ha dichiarato di volersi finalmente imbarcare in un progetto che insegue da anni, dal titolo Megalopolis, che appare ambizioso come Apocalypse Now. Lo script è già pronto e Francis Ford Coppola sta parlando con diverse star per proporre loro i ruoli principali, tra cui pare ci sia Jude Law. Il film, che era stato annunciato nel 2001 prima del crollo delle Torri Gemelle, sarà ambientato a New York e racconterà la storia di un architetto e la sua ricerca di una città utopistica, contrastato dal sindaco:

Francis Ford Coppola al suo arrivo a Torino per presentare Segreti di famiglia (Tetro, 2009)

"Quest'anno voglio iniziare il mio progetto ambizioso, utilizzando tutto ciò che ho imparato nella mia carriera a partire dai 16 anni, sarà un film epico su grande scala dal titolo Megalopolis. Sarà atipico, con un grande cast, conterrà tutti i i diversi stili che ho provato che uniti daranno voce alla mia aspirazione finale. Non è un tipico progetto di quelli che si trovano oggi in giro, ma intendo iniziare la produzione quest'anno."

Coppola ha anche annunciato che al prossimo Tribeca Film Festival ci sarà Apocalypse Now: Final Cut, una versione del film che piace al 100% allo storico regista.

"Personalmente, ho spesso pensato che l'originale del 1979 era stato tagliato con troppa violenza, e che invece Redux fosse troppo lungo, e questa che intendo mostrare è la migliore versione, che mostreremo a Tribeca, che si chiama infatti Apocalypse Now Final Cut."