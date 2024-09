Megalopolis: il debutto nelle sale americane del film di Coppola sembra destinato a essere un flop

Megalopolis, l'ambizioso film diretto da Francis Ford Coppola, sembra non arriverà oltre a 5-7 milioni al suo debutto nelle sale americane.

Lionsgate distribuirà il lungometraggio in circa 1700 cinema statunitensi e il risultato potrebbe causare nuove preoccupazioni al regista. Coppola ha infatti finanziato in modo indipendente il progetto che è arrivato ad avere un considerevole budget di circa 120 milioni di dollari.

Cosa racconterà Megalopolis

La storia di Megalopolis, di cui potete leggere la la nostra recensione, è ambientata in una versione futuristica dell'America e ha come protagonista un architetto, interpretato da Adam Driver, che si scontra con un sindaco corrotto (Giancarlo Esposito), nel decidere come ricostruire la metropoli di New Rome dopo un disastro.

Dopo la presentazione in anteprima al Festival di Cannes, il film è stato protagonista delle notizie a causa di un disastro nella campagna marketing quando è stato condiviso un trailer che riportava delle frasi tratte da false recensioni di famosi critici. Il film, inoltre, ha diviso le opinioni dei giornalisti e su Rotten Tomatoes è attualmente a quota 50% di commenti positivi dopo 107 recensioni.

Megalopolis: Francis Ford Coppola si dà 5 stelle su Letterboxd, ma Rotten Tomatoes è meno indulgente

La presentazione in Italia

Lunedì 14 ottobre si svolgerà a Cinecittà l'anteprima italiana del film di Coppola, distribuito nelle sale dal 16 ottobre grazie a Eagle Pictures, e il regista sarà presente all'evento di preapertura della Festa del Cinema di Roma e di Alice nella città.

La serata potrà essere seguita in diretta streaming anche nella Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per permettere agli accreditati e al pubblico della Festa del Cinema di assistere all'evento.

Il giorno successivo, martedì 15 ottobre, il maestro del cinema incontrerà le giurie di Alice nella città, gli studenti delle scuole di cinema e il pubblico presso la Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica per ripercorrere i suoi oltre sessant'anni di carriera. Lo stesso giorno, il Sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, riceverà Coppola in Campidoglio per dedicargli uno speciale tributo della città.