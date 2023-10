Meg Ryan spiega la lunga assenza da Hollywood: 'Volevo che fosse un lavoro, non uno stile di vita'

Meg Ryan ha spiegato che la sua assenza a Hollywood, durata quasi un decennio, è stata una sua scelta: la star voleva avere una vita tutta sua, lontana dalle telecamere. In un articolo di copertina della rivista People, la regista e attrice ha parlato dei suoi otto anni di pausa dallo schermo e di cosa l'ha spinta a tornare a recitare nel suo ultimo film, What Happens Later.

Parlando della sua lunga pausa dalla recitazione, la Ryan ha detto che si trattava di mettere il lavoro in secondo piano per concentrarsi su altri aspetti della sua vita: "È bello pensare a tutto questo come a un lavoro e non come a uno stile di vita. Ed è un ottimo modo di affrontare la fama per me".

Wallpaper di Meg Ryan

Meg ha passato parte del tempo speso lontano dal grande schermo a ricoprire il ruolo di madre del figlio Jack, ora 31enne, avuto dall'ex marito Dennis Quaid, e della figlia Daisy, adottata nel 2006 e ora 18enne: "Mi sono presa una lunga pausa perché sentivo che c'erano molte altre parti della mia esperienza come essere umano che volevo sviluppare".

Parlando del suo nuovo film, What Happens Later, la star ha dichiarato: "Sono persone che si sono spezzate il cuore in passato. E penso che ciò che hanno guadagnato è la gratitudine per quello che è accaduto loro in seguito. L'essenza di tutto ciò è che queste due persone si ritrovano bloccate insieme. Adoro l'idea che siamo trattenuti in uno spazio, anche se può sembrare conflittuale".