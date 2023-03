Medusa: una sceneggiatrice Marvel sta lavorando a un film sulla celebre Gorgone

Nicole Perlman, sceneggiatrice dei progetti del MCU I Guardiani della Galassia e Captain Marvel, e Nicole Kassell regista di Watchmen, stanno collaborando a un film ispirato alla leggenda di Medusa. A confermare questa informazione è stato il The Hollywood Reporter, senza però anticipare troppi dettagli sul progetto.

Poche storie restano impresse nella mente delle persone come quelle connesse alla mitologia greca, e non a caso una storia su Medusa potrebbe facilmente attrarre l'attenzione del grande pubblico. In base a quello che sappiamo per ora (sempre tramite The Hollywood Reporter), il nuovo progetto di Nicole Perlman e Nicole Kassell dovrebbe "reimmaginare ciò che il pubblico potrebbe sapere sulla Gorgone preferita da tutti: che ha serpenti per capelli e il cui sguardo trasforma le persone comuni in pietra. I dettagli della trama non sono ancora stati rivelati, e la storia fantasy vedrà Medusa che, dopo essersi scontrata con gli antichi Dei, parte per un'epica ricerca con l'obiettivo di salvare il mondo".

Per adesso, comunque, non hanno ancora specificato se la storia di Medusa sarà ambientata nel passato o in un periodo più vicino al nostro, se non addirittura contemporaneo. In questi mesi si è tornati a parlare del personaggio anche in vista della nuova serie tv di Disney+: Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo. Fra i tanti attori confermati nei panni di divinità e personaggi famosi dalle leggende greche, qui Medusa verrà interpretata da Jessica Parker Kennedy.