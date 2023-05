Mediaset Infinity, ecco le novità streaming di giugno 2023

A giugno, su Mediaset Infinity sono in arrivo grandi novità che arricchiranno la già numerosa offerta di contenuti streaming. Oltre a tutti i titoli delle reti Mediaset - dai grandi programmi ai reality più seguiti, dalle fiction ai film, alle serie tv, sempre disponibili gratuitamente - la proposta di nuovi contenuti di qualità si amplia sui channels dedicati agli appassionati di generi specifici, disponibili a pagamento con il massimo della flessibilità.

Disponibili infatti MGM+, Midnight Factory, Moonbug Kids, Crime+Investigation Play, History Play e Juventus TV. Inoltre, il canale Infinity+ offre migliaia di contenuti del miglior cinema e delle più amate serie TV (anche in 4K), oltre al grande calcio della UEFA Champions League. Su Mediaset Infinity, gratis per tutti gli abbonati, arriva La Promessa: una storia d'amore, non di vendetta: Jana vuole scoprire la verità sull'omicidio di sua madre e di suo fratello e si fa assumere come cameriera nel palazzo del ricco marchese di Lujan. Lì, però, oltre alla verità troverà anche l'amore.

New Amsterdam 4: una scena della quarta stagione della serie

Sempre a giugno arrivano i nuovi episodi di New Amsterdam: Max Goodwin, nella quinta e ultima stagione della serie tv, dovrà affrontare nuove sfide professionali. Riuscirà a gestire le conseguenze del vuoto lasciato dalla dottoressa Sharpe? In arrivo anche La ragazza e l'ufficiale: Seyit è uno dei migliori ufficiali dello zar, Sura, invece, è la figlia più giovane di una nobile famiglia russa. I due si innamorano perdutamente, ma la loro storia d'amore verrà ostacolata perfino dalla Prima Guerra Mondiale.

In arrivo anche Chicago Fire: la decima stagione per la serie firmata Dick Wolf sbarca a giugno su Mediaset Infinity, non perdere le nuove avventure dei coraggiosi pompieri e paramedici del Chicago Fire Department. Ogni giovedì due nuovi episodi in prima visione assoluta su Italia 1 e Mediaset Infinity. E sempre a Chicago è ambientato Chicago Med 7: su Italia 1 e Mediaset Infinity tornano anche gli eroi del Chicago Medical Center, pronti a farci compagnia con nuove storie. Il dottor Will Halstead metterà in pericolo la sua carriera a seguito dell'insabbiamento di una grave violazione etica. All'equipe si aggiungono due new entry: la Dottoressa Stevie Hammer e il Dottor Dylan Scott.

Chicago Med: la locandina della serie

Ma spazio anche alla dirette: il 10 giugno, nella splendida cornice dello Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul, Inter e Manchester City si sfidano nella Finale di UEFA Champions League, in diretta su Canale 5 e Mediaset Infinity. A seguire l'appuntamento con Champions League Live, con gli highlights, le interviste esclusive e la cerimonia di premiazione, insieme ad Alberto Brandi e i suoi ospiti. Il 27 giugno, invece, dopo il successo dello scorso anno torna su Italia 1 e dalle ore 18 in esclusiva solo su Mediaset Infinity, Love Mi, il grande concerto a scopo benefico ideato da Fedez. Conducono Maria Sole Pollio e Max Angioni con Gabriele Vagnato come inviato speciale dietro le quinte e tra il pubblico. Insieme a Fedez, sul palco di Piazza Duomo, il 27 giugno, ci saranno alcuni tra i più importanti nomi della scena musicale italiana per regalare al pubblico presente e ai telespettatori una grande giornata di musica live.

Su Infinity+, solo per gli utenti abbonati a uno dei piani mensili, arrivano Black Adam dal 2 all'8 giugno, Tre di troppo dal 9 al 15 giugno, Mummie - A spasso nel tempo dal 16 al 22 giugno, Me contro Te Il Film - Missione Giungla dal 23 al 29 giugno e Magic Mike - The Last Dance dal 30 giugno al 6 luglio.