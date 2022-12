Mediaset Infinity: tante serie tv per trascorrere le feste all'insegna dell'intrattenimento

Fino a domenica 8 gennaio, su Mediaset Infinity sono disponili gratuitamente numerose serie TV a cofanetto da vedere e rivedere, ovunque e in qualsiasi momento, per trascorrere il periodo delle feste all'insegna dell'intrattenimento. A cominciare dalla quarta stagione completa di New Amsterdam, con Ryan Eggold; le prime due stagioni complete di Superman & Lois; la seconda stagione completa di FBI: Most Wanted; e molte altre ancora.

Nella quarta stagione di New Amsterdam, Max Goodwin è concentrato sul suo futuro, personale e professionale. Helen, infatti, ha deciso di lasciare definitivamente il New Amsterdam per trasferirsi a Londra, e Max si troverà di fronte a un bivio: l'amore o il suo lavoro in ospedale?

Nella prima stagione di Superman and Lois, Clark Kent/Superman e Lois Lane tornano a Smallville per affrontare una delle missioni più difficili dei nostri tempi: essere genitori. Nella seconda stagione della serie, invece, dovranno affrontare una crisi di coppia.

Instancabili nel loro duro lavoro, gli agenti della Task Force guidata dall'agente Jess LaCroix non perdono tempo nelle ricerche dei più temuti criminali degli Stati Uniti nella seconda stagione dell'avvincente serie poliziesca FBI: Most Wanted, in cui farà l'ingresso nella squadra un nuovo agente, Ortiz. Su Mediaset Infinity saranno poi disponibili i cofanetti completi di The Fix; The Equalizer; La Brea; The Cleaning Lady; Naomi; Chucky; della terza stagione di Magnum P.I.; della seconda stagione di Law & Order: Organized Crime; e delle prime due stagioni di Kung Fu.