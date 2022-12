Mediaset Infinity, gennaio 2023: le novità in catalogo tra film e serie tv

A gennaio 2023 l'offerta unica di Mediaset Infinity si arricchisce di grandi titoli e tante novità per tutti i gusti, in streaming per tutti gli abbonati al servizio.

Ecco tutte le novità di Mediaset Infinity in programma per gennaio 2023: sulla piattaforma streaming arriveranno tanti nuovi titoli che andranno ad arricchire la già numerosa offerta di contenuti, dai programmi Mediaset disponibili gratuitamente al grande cinema e alle serie TV.

SISSI 2

Torna la seconda stagione della serie evento che narra, in tre serate, la vita della Principessa Sissi, la leggendaria sovrana dell'Impero Austro-Ungarico, tra passioni, difficoltà, contrasti e lotte di potere. Da mercoledì 28 dicembre, in prima visione assoluta su Canale 5 e disponibile gratis su Mediaset Infinity.

FOSCA INNOCENTI 2

Vanessa Incontrada torna a vestire i panni del vicequestore Fosca Innocenti, un'investigatrice insolita di grande fiuto. Al suo fianco ritroviamo la stessa squadra, con una new entry e Cosimo, intenzionato a non lasciarsela scappare, ma quando tutto sembra andare per il meglio dal passato di Fosca torna una persona: cosa succederà? In esclusiva su Canale 5 e disponibile su Mediaset Infinity.

C'È POSTA PER TE

Tornano le storie di C'è Posta per Te raccontate dalla voce di Maria De Filippi: nuovi protagonisti, tante emozioni e imperdibili ospiti per il sabato sera di Canale 5.

LA TV DEI 100 E UNO

Arriva in esclusiva su Canale 5, e disponibile su Mediaset Infinity, il programma condotto da Piero Chiambretti con protagonisti 100 bambini. Domande, curiosità e tanta leggerezza per uno show completamente nuovo!

OTTAVI DI COPPA ITALIA 2022/2023

Tornano gli ottavi di Coppa Italia con le sfide di Inter, Milan, Juventus, Napoli e le altre big del campionato italiano. Da Martedì 10 gennaio, in esclusiva su Canale 5, Italia 1 e Mediaset Infinity, si giocano gli 8 match validi per gli ottavi di finale di Coppa Italia: a seguire l'appuntamento con Coppa Italia Live, con tutti gli highlights, i gol e i commenti dei match di giornata, la cui conduzione è affidata a Monica Bertini.

SUPERCOPPA ITALIANA 2022

Arriva la 35° edizione della Supercoppa Italiana che vede il Milan affrontare i concittadini dell'Inter. Mercoledì 18 gennaio, in diretta esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity, i rossoneri sfidano i nerazzurri in Arabia Saudita, a Ryad. A seguire l'appuntamento con il postpartita condotto da Monica Bertini con i suoi ospiti.

DON'T WORRY DARLING

Alice (Florence Pugh) e Jack (Harry Styles) hanno la fortuna di vivere nella comunità di Victory, città realizzata da un'azienda sperimentale che ospita, assieme alle loro famiglie, gli uomini che lavorano al progetto top-secret Victory. Mentre i mariti trascorrono ogni giorno all'interno del quartier generale del Victory Project lavorando allo "sviluppo di materiali innovativi", le loro mogli passano il tempo a godersi la bellezza e il lusso della loro comunità. La vita è perfetta e ogni esigenza dei residenti viene soddisfatta dall'azienda. Quando però iniziano ad apparire delle crepe nella loro vita idilliaca, Alice inizia a sospettare che l'azienda del marito nasconda segreti inquietanti. Diretto e interpretato da Olivia Wilde.

L'IMMENSITÀ

Nella Roma degli anni 70, Clara (Penelope Cruz) e Felice si trasferiscono in un nuovo appartamento. Il loro matrimonio è finito: non si amano più, ma non riescono a lasciarsi. A tenerli uniti, soltanto i figli su cui Clara riversa tutto il suo desiderio di libertà. Adriana, la più grande, ha appena compiuto 12 anni ed è l'attenta testimone degli stati d'animo di Clara e delle tensioni crescenti tra i genitori. Adriana rifiuta il suo nome, la sua identità, vuole convincere tutti di essere un maschio e questa sua ostinazione porta il già fragile equilibrio familiare ad un punto di rottura. Mentre i bambini aspettano un segno che li guidi, che sia una voce dall'alto o una canzone in tv, intorno e dentro di loro tutto cambia.

DC LEAGUE OF SUPER-PETS

Gli inseparabili migliori amici Krypto Superdog e Superman condividono gli stessi superpoteri e combattono fianco a fianco il crimine nella città di Metropolis. Quando Superman e il resto della Justice League vengono rapiti, Krypto deve convincere un improvvisato gruppo di animali domestici composto da Asso il Bat-Segugio, MP la panciuta maialina, Merton la tartaruga e Chip lo scoiattolo, a gestire i loro poteri appena scoperti ed aiutarlo a salvare i supereroi. Con le super-voci di Lillo e Maccio Capatonda.

LE RELAZIONI PERICOLOSE

Le relazioni pericolose è un audace prequel del romanzo classico di Laclos incentrato sui primi anni della relazione tra la marchesa de Merteuil e il visconte de Valmont. Spinti dalla sete di vendetta per i torti subiti nel passato, li vediamo percorrere un'ascesa dai bassifondi di Parigi su per i ranghi dell'aristocrazia francese, attraverso la manipolazione non solo della nobiltà, ma l'uno dell'altro, al solo scopo di sopravvivere.

RING 0: THE BIRTHDAY

Trent'anni prima della famigerata maledizione della videocassetta, la giovane Sadako Yamamura inizia a mostrare poteri extrasensoriali, mettendo in pericolo gli attori di una compagnia teatrale.

LARS E UNA RAGAZZA TUTTA SUA

Lars (Ryan Gosling) è un ragazzo dolce ma stravagante che pensa di aver trovato la ragazza dei suoi sogni in una bambola a grandezza naturale di nome Bianca. Ma quando sviluppa dei sentimenti per la sua collega, Margo, Lars si ritrova perso in un triangolo amoroso esilarante!

GO BUSTER

Il curioso Buster è un bus giallo, popolare personaggio di Little Baby Bum. Nella sua serie vive nuove avventure attraverso tante storie e canzoni.

LA RAGAZZA DEI PARIOLI

"La ragazza dei Parioli" è il racconto intimo e drammatico di Marianna, una quattordicenne della "Roma bene" che nel 2013 è stata condotta all'interno di un mercato pericolosissimo, quello della prostituzione minorile. In una produzione originale Crime+Investigation, raccontiamo la sua verità, il suo punto di vista e i suoi ricordi: una storia cominciata per gioco che ben presto si trasforma in dramma, un caso di cronaca che ha sconvolto Roma e l'Italia intera.