Mediaset Infinity: Febbraio di grandi novità con film, serie tv e le partite della UEFA Champions League

In arrivo a febbraio su Canale 5 - e disponibile gratis anche su Mediaset Infinity - Fosca Innocenti, la nuova serie con Vanessa Incontrada nei panni di un'insolita investigatrice dal grande fiuto. Intorno a lei troviamo una squadra quasi tutta al femminile. Storie di provincia e relativi delitti, un micromondo immerso nella natura che in quattro puntate racconta di temi universali attraverso le indagini della nostra protagonista.

INFINITY+ A febbraio su Infinity+ ritorna la UEFA Champions League con le sfide degli ottavi di finale. Martedì 15 febbraio alle ore 21.00 in live streaming su Infinity+ si sfideranno Sporting CP e Manchester City. Mercoledì 16, sempre alle 21.00, sarà la volta di RB Salzburg - Bayern Monaco.

La partita Paris Saint Germain - Real Madrid si giocherà martedì 15 alle ore 21.00 e sarà disponibile gratuitamente su Canale 5 e Mediaset Infinity. Si prosegue poi con Chelsea - Lille, prevista martedì 22 in live streaming alle 21.00 su Infinity+, mentre mercoledì 23, sempre alle 21.00 sarà il turno di Benfica - Ajax. Villareal - Juventus sarà disponibile gratuitamente su Canale 5 e Mediaset Infinity martedì 22 alle ore 21.00.

Madres paralelas: un primo piano di Penélope Cruz

A febbraio, su Infinity+ è tempo anche di grande cinema. Diretto da Pedro Pedro Almodóvar e interpretato da Penelope Cruz e Milena Smit, Madres paralelas sarà disponibile in Premiere su Infinity+ dal 4 al 10 febbraio. Due donne, Janis e Ana, condividono la stanza di ospedale nella quale stanno per partorire. Le poche parole che scambiano in queste ore creeranno un vincolo molto forte tra le due ed il fato, nel fare il suo corso, complicherà in maniera clamorosa le vite di entrambe. I Molti Santi del New Jersey, prequel della pluripremiata serie I Soprano, è in arrivo in Premiere su Infinity+ dal 18 al 24 febbraio. Il film è ambientato negli esplosivi anni '60, nell'epoca delle rivolte di Newark e degli scontri violenti tra la comunità afroamericana e quella italiana.

Tra le serie TV, faranno inoltre ingresso sul channel, la terza stagione completa di All American, disponibile dal 1° febbraio e la sesta stagione completa di Superstore che racconta l'esilarante vita degli impiegati di un grande magazzino, disponibile dal 9 febbraio.

JUVENTUS TV

Sul canale dedicato al mondo bianconero, è tempo di festeggiamenti. Il 18 febbraio, compleanno di Roberto Baggio, sarà disponibile Roberto Baggio: Il Calcio Divino con il quale rivivere i 5 anni del calciatore alla Juve: le vittorie, i gol e la vita in bianconero del numero 10 che ha segnato un'epoca.

STARZPLAY

Il 6 febbraio arriva in anteprima assoluta, solo su STARZPLAY, la prima stagione del quarto capitolo di Power Book IV: Force. In questo capitolo del cosiddetto Universo Power seguiamo il protagonista Tommy Egan, il migliore amico di James St. Patrick ovvero Ghost. Alla morte di quest'ultimo, Tommy decide di lasciare New York e si trova in una guerra per lo spaccio nella città di Chicago.

MGM - Metro-Goldwyn-Mayer (7 giorni di prova gratuita. Poi 3,99€/mese con la formula "esci quando vuoi". Registrandosi tra il 7 e il 21 febbraio sarà possibile usufruire di 30 giorni di prova gratuita.)

West Side Story: Natalie Wood e Richard Beymer

Disponibile a febbraio sul channel di Metro Goldwyn Mayer, West Side Story, il film del 1961 diretto da Jerome Robbins e Robert Wise ed interpretato da Natalie Wood e Richard Beymer. Nel film, vincitore di dieci Academy Awards® tra cui Miglior Film, si racconta la tragedia di "Romeo e Giulietta" nei bassifondi della New York degli anni '50.

MOONBUG KIDS

Sul canale tematico dedicato ai più piccoli, conosciuto per alcuni dei titoli per bambini più popolari al mondo, a febbraio è tempo di cantare insieme a Little Baby Bum e imparare l'alfabeto.

CRIME+INVESTIGATION PLAY

Disponibili dal 1° febbraio sul channel dedicato al crime, le prime due stagioni di Geni del Crimine. Una serie che, attraverso le indagini, i dati raccolti e le testimonianze dei processi, analizza come sono stati compiuti alcuni dei crimini più impensabili.

HISTORY PLAY

Sul canale delle storie che hanno fatto la Storia, è in arrivo il 1° febbraio la prima stagione di Segreti e Misteri. Oltre la facciata delle più importanti istituzioni americane, tra cui la Casa Bianca, si cela un mondo nascosto di documenti, codici e società segrete. Informazioni che in passato sono state nascoste vengono finalmente rivelate al grande pubblico.

BLAZE PLAY

Il 1° febbraio su Blaze Play ritornano le coloratissime sfide di LEGO® Masters! Il trofeo più ambito dagli appassionati di mattoncini questa volta arriva in Svezia! Per spronare la fantasia e la creatività dei migliori costruttori di LEGO®, in questa prima stagione di LEGO® Master Svezia la competizione si preannuncia ancora più ardua. I migliori costruttori della nazione si sfideranno a colpi di mattoncini colorati per aggiudicarsi il premio da 100.000$ in palio e il titolo di LEGO® Masters.

MIDNIGHT FACTORY

Sul channel dedicato interamente al genere horror, sarà disponibile dal 10 febbraio il film Viaggio nell'Incubo, diretto da James Ashcroft con Daniel Gillies, Erik Thomson e Miriama McDowell. La gita di una famiglia si trasforma in una spirale di terrore quando l'insegnante Alan Hoaganraad, sua moglie Jill e i figliastri Maika e Jordon esplorano una costa isolata. Un incontro inaspettato con una coppia di vagabondi, l'enigmatico psicopatico Mandrake e il suo complice Tubs, spinge la famiglia in un incubo quando vengono catturati.