Mean Girls: Amanda Seyfried vorrebbe recitare nel film tratto dal musical

Amanda Seyfried ha confermato che, insieme alle altre star del film originale, vorrebbe un cameo nel nuovo progetto tratto dal musical di Mean Girls, ma il suo sogno potrebbe non realizzarsi.

Il musical di Mean Girls diventerà un film e Amanda Seyfried ha confermato che vorrebbe essere coinvolta, svelando anche con che ruolo. Le sue speranze, tuttavia, potrebbero aver già avuto vita breve dopo che sono emerse i dettagli relativi alla presenza nel cast del progetto di Jenna Fischer.

Amanda Seyfried, sul red carpet dei SAG Awards 2023, ha dichiarato ai microfoni di Entertainment Tonight che vorrebbe essere coinvolta nel nuovo progetto cinematografico e anche Lindsay Lohan, Rachel McAdams e Lacey Chabert sono "al 100%" interessate ad avere un cameo.

Lindsay Lohan, Amanda Seyfried, Rachel McAdams e Lacey Chabert e in una scena del film 'Mean Girls'

La presenza delle star della versione originale di Mean Girls, tuttavia, non è confermata e appare molto complicata, pur "sperando in un miracolo". L'attrice ha sottolineato che la decisione non spetta a loro, ma ha suggerito un modo con cui gli sceneggiatori potrebbero coinvolgerle: "Forse potremmo interpretare le madri dei nostri personaggi nel film originale? Stavo pensando a un cameo di quel tipo, ma non ho nemmeno visto lo script".

Le sue speranze sembrano però destinate a non trasformarsi in realtà: i produttori del progetto, realizzato da Paramount Pictures, hanno infatti annunciato che Jenna Fischer avrà la parte di Ms. Heron, la madre di Cady, il personaggio di Lindsay Lohan nella versione originale.

Il ruolo era stato assegnato ad Ana Gasteyer nel progetto del 2004 che aveva poi ispirato la creazione del musical di Broadway, ora adattato per Paramount+.

Lo spettacolo teatrale è stato scritto da Tina Fey con musiche di Jeff Richmond e testi di Nell Benjamin. Le coreografie sono curate da Kyle Hanagami.

Nel cast dell'adattamento per gli schermi era già stata annunciata la presenza di Angourie Rice, Reneé Rapp, Auli'i Cravalho, Jaquel Spivey, Tina Fey, Tim Meadows, Avantika, Christopher Briney, e Bebe Wood.

La regia del lungometraggio è stata affidata a Arturo Perez e Samantha Jayne, mentre nel team di produttori c'è anche Lorne Michaels.