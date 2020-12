Maze Runner - Il labirinto: Dylan O'Brien stava rischiando il ruolo a causa dei suoi capelli

Secondo quanto dichiarato da Dylan O'Brien la sua acconciatura gli è quasi costata il ruolo di Thomas in Maze Runner - Il labirinto, l'attore ha detto che secondo il regista Wes Ball il suo taglio era troppo "MTV" per il suo film. Ball ha riconsiderato la sua scelta quando gli è stata inviata una foto di O'Brien con un taglio più "normale".

Dylan O'Brien con il regista Wes Ball sul set di Maze Runner - Il labirinto

A proposito di questo aneddoto O'Brien ha dichiarato: "Il modo in cui il regista mi ha rivelato ciò che era successo veramente è stato molto divertente. Inizialmente ho parlato con il direttore del casting, proprio come tutti, e poi sono stato contattato direttamente da Wes."

"Non ho ricevuto risposta per circa un mese e mezzo, poi Wes mi ha detto qual era il problema: 'I tuoi capelli sono troppo MTV!' Questo è quello che ha pensato, il che è stato molto divertente. Poi ha visto una mia foto con dei capelli più normali, probabilmente qualcosa di "Teen Wolf", e mi ha richiamato." Ha concluso l'attore.

Kaya Scodelario con Dylan O'Brien in Maze Runner - Il labirinto

In un'intervista O'Brien ha detto di essere stato sotto pressione per molto tempo in quanto protagonista del film e di aver ossessivamente guardato il trailer di Maze Runner - Il labirinto per capire se i suoi capelli erano "passabili".