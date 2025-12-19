May Britt è morta a 91 anni: addio all’attrice svedese e ex moglie di Sammy Davis Jr.

La bionda star scandinava aveva interrotto la sua carriera dopo il chiacchierato matrimonio con il famoso cantante e ballerino.

L'attrice svedese May Britt è morta all'età di 91 anni, per cause naturali, in un ospedale di Tarzana, in California, lo scorso 11 dicembre, come ha riferito alla stampa il figlio Mark Davis a The Hollywood Reporter.

May Britt era famosa per essere una delle più importanti attrici scandinave nonché ex moglie di Sammy Davis Jr., una delle star del mondo dello spettacolo americano. All'epoca, il loro matrimonio fece molto scalpore.

La carriera di May Britt

Nata Maj-Britt Wilkens, iniziò la sua carriera nel mondo dello spettacolo in Italia, prima di firmare un contratto con la 20th Century Fox e trasferirsi negli Stati Uniti. Nel corso della sua carriera ha recitato in film come Il leone giovane, con Marlon Brando e Montgomery Clift e I cacciatori, con Robert Mitchum.

Una foto del Rat Pack con Sammy Davis Jr.

Il ruolo che la fece conoscere al grande pubblico è quello di Lola-Lola, artista di cabaret nel film del 1959 L'angelo azzurro. Dopo aver conosciuto il suo secondo marito Sammy Davis Jr. nel 1959, i due si sposarono l'anno successivo.

Le critiche per il matrimonio con Sammy Davis Jr.

L'unione di May Britt con la star di Hollywood fu oggetto di controversie, visto che il matrimonio interrazziale era ancora vietato nella maggior parte degli Stati americani, e dovettero affrontare sia le accuse della stampa sia le minacce di morte.

In seguito al matrimonio, la 20th Century Fox decise di non rinnovarle il contratto e May Britt smise di recitare, dedicandosi all'educazione e alla crescita dei figli. In seguito al divorzio da Sammy Davis Jr. riprese a lavorare, partecipando a diversi episodi di serie televisive e continuando a comparire sullo schermo fino al 1988.

Si risposò con Lennart Ringquist dal 1993 fino alla morte di lui, avvenuta nel 2017.