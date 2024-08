MAXXXINE: il 20 agosto al cinema l'imperdibile maratona della trilogia horror targata A24

Manca meno di un mese all'uscita italiana in sala di MaXXXine e per l'occasione, il 20 agosto arriva nei cinema l'esclusiva maratona dedicata alla trilogia horror più amata degli ultimi anni.

In occasione della release del capitolo finale della saga di Ti West con Mia Goth, MaXXXine, arriva al cinema la maratona della trilogia horror più cult e sexy degli ultimi anni: un'occasione imperdibile per vedere X - A Sexy Horror Story, il secondo episodio Pearl (mai arrivato sul grande schermo dopo il passaggio al Festival di Venezia nel 2022), e MaXXXine con la proiezione di mezzanotte, capitolo finale della saga.

Lucky Red e Universal Pictures International Italy - in collaborazione con Midnight Factory - hanno annunciato l'esclusiva maratona cinematografica dedicata alla trilogia horror targata A24, in programma in tutti i cinema aderenti (vedi sotto) martedì 20 agosto.

L'elenco dei cinema aderenti è consultabile al sito https://maxxxine.alcinema.it/

MaXXXine, il prossimo film

Dopo il primo X - A Sexy Horror Story e il prequel Pearl, Ti West, scrittore, regista e montatore pluripremiato già noto per altri lavori di genere, ci regala ora il capitolo finale di una trilogia che ha raccolto intorno a sé un'appassionata fan base. Mia Goth torna ad interpretare la sensuale Maxine Minx, che a dieci anni di distanza dai sanguinosi avvenimenti del primo episodio, cerca ancora di inseguire il suo sogno di diventare un'attrice di successo nella Hollywood degli anni '80, ma la presenza di un serial killer in agguato rischia di svelare il suo oscuro passato.

MaXXXine: Mia Goth in una foto

L'iconica protagonista è affiancata questa volta anche da un cast all-star: Elizabeth Debicki, Moses Sumney, Michelle Monaghan, Bobby Cannavale, Halsey, Lily Collins, Kevin Bacon e Giancarlo Esposito.

La sinossi di questo ultimo capitolo recita: "Hollywood, anni '80. Maxine Minx, star di film per adulti e aspirante attrice, riesce finalmente a trovare la sua grande occasione. Un misterioso assassino, però, sta dando la caccia alle stelle di Hollywood e questa scia di sangue rischia di rivelare il suo oscuro passato". MaXXXine, arriva al cinema il 21 agosto distribuito da Lucky Red e Universal Pictures International Italy.