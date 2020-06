Max Pezzali e il futuro dei concerti: il video a EPCC LIVE

Max Pezzali e Alessandro Cattelan nella puntata di EPCC LIVE si sono immaginati un futuro in cui gli artisti sono costretti a suonare per un solo fan.

Nell'ultima puntata di EPCC LIVE, Alessandro Cattelan ha ospitato Max Pezzali e l'ex 883 tra le altre cose ha affrontato il tema dei concerti dal vivo che purtroppo quest'anno sono tutti stati annullati e rimandati alla prossima stagione. La soluzione è quella proposta nel video? Speriamo di no. L'episodio - che ha raccolto 108.000 spettatori medi - è stato trasmesso martedì in diretta alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV, ed è sempre disponibile on demand.

Come saranno in futuro i concerti? Questo è l'interrogativo a cui ha cercato di rispondere Max Pezzali con la complicità del conduttore. Le attuali norme in vigore hanno obbligato molti artisti a spostare i concerti previsti per quest'estate nel 2021. Max Pezzali ed Alessandro Cattelan si sono immaginati un concerto con un solo spettatore, che per giunta mantiene la distanza di sicurezza dal suo beniamino.

Alessandro ha fatto selfie, intonato le hit di Max Pezzali, quattro pezzi scelti tra i superclassici degli 883, ha fatto il coro e ha chiesto il bis, è stato un fan perfetto. Un concerto ad personam, senza file al botteghino ed all'ingresso, ma la speranza e che l'anno prossimo i concerti possano tornare nel nostro Paese e le arene si riempiano di nuovo di spettatori. Max quest'anno aveva in programma una tournée che come tutte è stata annullata ed è in attesa di essere riprogrammata per la prossima stagione. Le immagini concesse da Sky sono disponibili sul sito ufficiale.