Mauro Icardi smentisce il divorzio con Wanda Nara ma pubblica il video sbagliato

Mauro Icardi per smentire le voci sul divorzio da Wanda Nara ha pubblicato un romantico video su Instagram che termina con una foto in cui i due si baciano: purtroppo il calciatore ha commesso un errore, la clip pubblicata risale allo scorso giugno.

La gaffe di Mauro Icardi dà nuova credibilità ai rumors che arrivano dall'Argentina. Come abbiamo riferito ieri, Ángel de Brito, conduttore del programma LAM, ha mandato in onda un audio in cui Wanda, parlando con una collaboratrice, afferma di essere arrivata in Argentina "perché sto divorziando da Mauro. Sto organizzando il divorzio al momento. Starò ancora qualche giorno e poi torno a prendere tutto il necessario. Sto organizzando le cose per il divorzio perché non ne posso più".

Mauro, dopo queste indiscrezioni, nelle storie di Instagram ha scritto "Non so chi mi dia più dispiacere, chi inventa cose sulla mia vita o chi ci crede". Il calciatore, per rafforzare questa sua visione dei fatti, poco dopo ha pubblicato il famigerato video. Nella clip si lascia intendere che la vacanza romantica proceda a gonfie vele. La caption che accompagna il post recita "Che discorso sensato!".

Tutto perfetto tranne un piccolo particolare, il video risale allo scorso giugno, come ha rivelato Fanpage, che, dopo aver analizzato la clip scrive "il filmato in questione, infatti, è stato girato due mesi fa durante il viaggio in Africa che la coppia si è concessa all'inizio di giugno. Lo dimostra una foto postata all'epoca dalla stessa Wanda su Instagram. Non ci sono dubbi: la location è la stessa, così come il costume e il tavolino che compaiono sia nella vecchia foto postata da Wanda che nel video di Icardi due mesi dopo averlo girato".

Wanda, inoltre si trova in Sud America, proprio come aveva detto alla collaboratrice, per motivi di lavoro: la modella è in Argentina per promuovere la sua linea di cosmetici, la Wanda Nara Cosmetics. Icardi, d'altro canto, dovrebbe essere aggregato al Paris Saint-Germain per gli allenamenti della squadra di calcio francese.