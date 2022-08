Wanda Nara e Mauro Icardi starebbero divorziando: i rumors dall'Argentina

Il matrimonio tra Wanda Nara e Mauro Icardi sarebbe finito ed i due si stanno preparando a divorziare: il rumors arriva direttamente dall'argentina dove, nel corso di un programma televisivo, sono stati mandati alcuni audio della modella che confermano le indiscrezioni.

La crisi tra Wanda e Mauro è iniziata lo scorso novembre, quando la Nara ha scoperto il tradimento del marito con China Suarez, cantante, attrice e modella argentina, attraverso gli screenshot di una conversazione tra Icardi e la donna. Lo scorso marzo Wanda ha raccontato di aver ripagato il marito con la stessa moneta: una relazione clandestina con Agustin Longueira, uno dei suoi bodyguard.

Il matrimonio tra la celebre coppia sembra ormai definitivamente tramontato, l'indiscrezione arriva dal programma argentino LAM (acronimo di Los Angeles de la Mañana), condotto da Ángel de Brito dal lunedì al venerdì su América TV. La trasmissione ha mandato in onda degli audio di una telefonata tra Wanda e Carmen, una sua collaboratrice "Carmen, sono venuta in Argentina perché sto divorziando da Mauro. Sto organizzando il divorzio al momento. Starò ancora qualche giorno e poi torno a prendere tutto il necessario. Sto organizzando le cose per il divorzio perché non ne posso più".

Ángel de Brito ha poi trasmesso altri spezzoni della conversazione, Wanda ha rimproverato Carmen che, in precedenza, ha divulgato informazioni private sulla vita della modella argentina: "Non posso credere è che parli così in TV. Hai detto che non eri così e hai sempre criticato le persone che lo facevano. La verità è che non capisco perché ti aiutiamo sempre con tutto ciò di cui hai bisogno, eppure il risultato è questo. Se ora vuoi andartene, non mi sembra che sia la strada da percorrere quella della TV".

Wanda Nara, prima di sposare Mauro, era la moglie del calciatore Maxi López, i due hanno avuto tre maschi. Dopo il divorzio si è sposata con l'ex interista il 27 maggio 2014, dal loro matrimonio sono nate due figlie: Francesca e Isabella.