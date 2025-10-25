Mauro Di Francesco, star di Sapore di mare 2 e Abbronzatissimi, è morto a 74 anni

L'attore italiano, soprannominato 'Maurino', ha perso la vita nella serata del 24 ottobre mentre era ricoverato in ospedale a Roma.

Mauro Di Francesco, l'attore italiano conosciuto grazie a popolari commedie degli anni '80 come Sapore di mare 2 e Abbronzatissimi, è morto all'età di 74 anni.

La triste notizia è arrivata a qualche ora dal suo addio, avvenuto la scorsa notte in un ospedale di Roma dove era ricoverato da circa un mese a causa di alcune complicazioni nel suo stato di salute.

La carriera dell'attore italiano

Circa un decennio fa, Mauro Di Francesco, conosciuto anche con il soprannome di Maurino, aveva affrontato un trapianto di fegato. Negli ultimi mesi, tuttavia, le sue condizioni erano peggiorate, costringendolo al ricovero.

L'attore era nato a Milano il 17 maggio 1951 e aveva recitato in vari film diretti dal regista Carlo Vanzina, tra cui I fichissimi, Il Ras del quartiere, Eccezzziunale... veramente - Capitolo secondo... me, Sapore di mare 2 - un anno dopo, Yesterday - vacanze al mare e Ferragosto O.K..

Mauro era figlio di una sarta teatrale e di un direttore di palcoscenico, iniziando poi a recitare a soli cinque anni quando aveva debuttato accanto al Mago Zurlì e proseguendo poi con vari ruoli in spot pubblicitari e spettacoli teatrali.

Le tappe più importanti del percorso come attore

A 15 anni Di Francesco era poi entrato nella compagnia teatrale di Giorgio Strehler e, due anni dopo, era avvenuto il debutto nello sceneggiato televisivo La freccia nera, targato Rai.

Negli anni '70 l'attore aveva lavorato con successo nel mondo del cabaret collaborando con Livia Cerini ed essendo attivo nel Gruppo Repellente, ideato da Enzo Jannacci e Beppe Viola. Tra le star della comicità italiana con cui aveva lavorato ci sono quindi Diego Abatantuono, Massimo Boldi e Giorgio Faletti.

Nelle commedie di Vanzina aveva spesso il ruolo del giovane milanese che si trova in difficoltà nel suo tentativo di conquistare le ragazze, personaggi a cui Di Francesco infondeva ironia, onestà e malinconia.

Tra i film che lo hanno visto protagonista ci sono inoltre Attila Flagello di Dio e Odissea nell'ospizio, arrivato nei cinema nel 2019.

Sul set di Sapore di mare 2 Mauro aveva conosciuto l'attrice Pascale Reynaud, con cui ha avuto il figlio Daniel. Nel 1997, invece, c'è stato il matrimonio con Antonella Palma di Fratianni.