Maurizio Costanzo Show, il teatro pieno fa arrabbiare i social, ma lui risponde: "non c'è contatto"

Il Maurizio Costanzo Show è stata registrato in un teatro pieno con le persone senza mascherina: la puntata trasmessa su Canale 5 ha fatto infuriare i social mentre il giornalista ha difeso la sua scelta spiegando che tutto è stato fatto in sicurezza.

Ma di che stiamo parlando? Teatro pieno, praticamente tutti senza mascherina (conduttore e ospiti comprasi) e pubblico con tanto di plexiglas illusorio di cautela.

Ma scherziamo? #MaurizioCostanzoShow pic.twitter.com/YDXCNt3v1J — Raffaele Martino (@demofiliaco) October 28, 2020

La prima puntata della nuova edizione del Maurizio Costanzo Show è stata registrata lo scorso 26 ottobre e le immagini passate in televisione sembrano appartenere a una realtà alternativa dove il Covid-19 non è mai arrivato: le poltroncine del teatro erano tutte occupate, parte del pubblico non indossava la mascherina, unica anomalia i divisori in plexiglas tra una poltroncina e l'altra.

Sui social è subito scattata la polemica, "Ma nemmeno posti alternati? Strapieno! pare una normale giornata di luglio e agosto in qualsiasi locale o mezzo pubblico d'Italia" ha scritto un utente e ancora: "Mi spiegate perché #MaurizioCostanzoShow ha il pubblico in sala con il plexiglas e pure gli ospiti sul palco, e al cinema e a teatro non si può andare?" e "È normale che il teatro sia pieno e che siano senza mascherine?".

È normale che il teatro sia pieno e che siano senza mascherine? #MaurizioCostanzoShow — 🙃i love gossip 🙂 (@i_love_gossip__) October 28, 2020

Maurizio Costanzo, intervistato dall'Adnkronos ha spiegato che la trasmissione ha rispettato le norme di sicurezza: "Volete sapere come funziona? Facile: il pubblico della mia trasmissione prima di entrare fa il test sierologico, e così tutti gli ospiti. Fra una persona e l'altra c'è un plexiglass, e anche fra un ospite e l'altro c'è un plexiglass. Perché non fanno così anche nei teatri? Possono farlo tutti. Facciano così, invece che rompere e fare polemiche!"

Mi spiegate perché #MaurizioCostanzoShow ha il pubblico in sala con il plexiglas e pure gli ospiti sul palco, e al cinema e a teatro non di può andare?

PERCHÉ❓ — LORELLALory_Official (@LorellaAllerol) October 27, 2020

Il conduttore ha detto che il suo metodo può essere adottato da tutti: "Possono farlo tutti. Certo, specifico che il pubblico viene in teatro un'ora e mezzo prima, perché possa essere fatto il test su ciascuno. Quindi io pago gli infermieri, il personale, il plexiglass. Il proprietario del cinema all'angolo faccia così, così non c'è pericolo di assembramento".