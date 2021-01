Maurizio Costanzo: "mi sono vaccinato contro il COVID e non ho avuto reazioni"

Maurizio Costanzo si è vaccinato contro il Covid-19: nel corso della trasmissione radiofonica Un Giorno da Pecora di Radio Uno il noto giornalista e conduttore televisivo ha detto di stare bene e di non aver registrato nessun sintomo collaterale.

Dal 27 dicembre in tutta Italia, così come in tutta Europa, è iniziata la somministrazione del vaccino per combattere il Covid-19. Maurizio Costanzo a inizio gennaio aveva dichiarato che, appena possibile, si sarebbe sicuramente vaccinato: "Il virus mi fa molta paura, faccio un numero di tamponi esagerato" aveva detto all'agenzia Adnkronos. Oggi ai microfoni della trasmissione radiofonica Un Giorno da Pecora di Radio Uno il noto giornalista ha dichiarato di essersi vaccinato "Ho fatto il vaccino otto giorni fa, al Campus Biomedico di Roma, ai primi di febbraio farò il richiamo". Costanzo ha voluto sottolineare che la somministrazione del vaccino è stata indolore e che non ha avuto nessun impatto negativo sul suo fisico: "è andata benissimo, me lo ha fatto un infermiere molto bravo e non ho avuto nessuna reazione collaterale".

Nel corso dell'intervista Maurizio Costanzo ha sottolineato l'importanza del vaccino: "Dobbiamo farlo tutti il più possibile: l'unico sberleffo che possiamo fare al virus è vaccinarci". Qualcuno aveva chiesto a Maurizio Costanzo di vaccinarsi davanti alle telecamere per dare il buon esempio ma il conduttore si è rifiutato: "mi sembrava eccessivo. Finché lo fa un virologo di nome è giusto, perché è del ramo".

Su Twitter qualcuno ha polemizzato con Maurizio Costanzo perché il giornalista ha 82 anni e nel Lazio le vaccinazioni per gli over 80 cominceranno ufficialmente il primo febbraio, con le prenotazioni fissate a partire da lunedì 25 gennaio. Probabilmente Costanzo è rientrato nella prima fase di sperimentazione.