Maurizio Braucci, Laura Samani e Nicola Nocella nella giuria del Premio Mattador 2024

Annunciata la Giuria della 15a edizione del Premio Internazionale per la Sceneggiatura Mattador: sarà lo scrittore e sceneggiatore Maurizio Braucci il presidente della Giuria che decreterà i prossimi vincitori nella consueta Cerimonia finale del 17 luglio al Teatro La Fenice di Venezia.

Il Premio dedicato a Matteo Caenazzo, che invita i giovani tra i 16 e i 30 anni a scrivere e illustrare opere cinematografiche, vede in concorso ben 314 progetti presentati quest'anno, ancora in aumento rispetto alle ultime edizioni: tra questi saranno scelti i migliori lavori per ogni categoria, precedentemente selezionati da un gruppo di Lettori scelti. Il Premio Mattador presenta tra le proprie sezioni il riconoscimento alla miglior sceneggiatura per lungometraggio, al miglior soggetto, al miglior progetto di serie tv, alla migliore storia raccontata per immagini Dolly e alla migliore sceneggiatura per cortometraggio Corto86.

La giuria al completo

Entra così nella sua fase finale il Premio Mattador: la prima selezione dei lavori spetta ai 62 Lettori, chiamati al difficile compito di vagliare i progetti giunti tramite la piattaforma web. Dopo aver scelto i migliori elaborati per ogni sezione, si metterà al lavoro la Giuria speciale, che si riunirà a Trieste il 21 e 22 giugno e decreterà come ogni anno i vincitori dei premi. A presiederla quest'anno ci sarà Maurizio Braucci, collaboratore di Matteo Garrone per le sceneggiature di Gomorra e Reality, Orso d'argento al Festival di Berlino 2019 con La paranza dei bambini per la migliore sceneggiatura con Claudio Giovannesi e Roberto Saviano. Insieme a lui ci saranno: la regista Laura Samani, David di Donatello 2022 per la miglior regista esordiente con Piccolo corpo, Francesco Bonsembiante, produttore di Jolefilm, dopo l'esordio con Carlo Mazzacurati, ha lavorato con documentari d'autore, tra gli altri, Marco Paolini, Mario Rigoni Stern e Andrea Segre; l'attore, sceneggiatore e regista Nicola Nocella, dopo l'esordio ne Il figlio più piccolo di Pupi Avati, è stato protagonista in numerosi lavori per la tv e il cinema, tra gli altri, in Easy - Un viaggio facile facile di Andrea Magnani; e la sceneggiatrice Costanza Bongiorni, vincitrice alla migliore sceneggiatura del Premio Mattador 2021 e autrice del romanzo La ballata dei bambini perduti.

Sono cinque le categorie in Concorso quest'anno per il 15° Premio Internazionale per la Sceneggiatura Mattador: 314 i lavori presentati in totale, oltre cento in più dello scorso anno. Per il Premio MATTADOR alla migliore sceneggiatura per lungometraggio (5.000 euro) concorreranno 48 progetti, al Premio MATTADOR al miglior soggetto (borsa di formazione e 1.500 euro) sono iscritti 138 soggetti, il Premio MATTADOR Series al miglior progetto di serie tv (borsa di formazione e 1.000 euro) vede in concorso 30 progetti, il Premio DOLLY "Illustrare il cinema" alla migliore storia raccontata per immagini (borsa di formazione e 1.000 euro in base al risultato del percorso) vedrà la scelta tra 5 lavori, infine il Premio CORTO86 alla migliore sceneggiatura per cortometraggio (borsa di formazione e realizzazione del corto) ha ricevuto 93 lavori.

La Premiazione del 15° Concorso MATTADOR si svolgerà mercoledì 17 luglio 2024 a Venezia nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice.