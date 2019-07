Mattia Torre: Sky omaggia la sua scomparsa con Dov'è Mario?

Per ricordare Matti Torre, Sky Atlantic cambia il suo palinsesto proponendo la maratona di Dov'è Mario?, l'originale esperimento televisivo con Corrado Guzzanti in 4 episodi firmati proprio dal geniale sceneggiatore, scrittore e autore tv scomparso a soli 47 anni.

Sky ricorda Mattia Torre, scomparso dopo una lunga malattia a soli 47 anni, riproponendo uno dei lavori per la tv più originali della sua produzione, DOV'È MARIO?, l'esperimento televisivo firmato dallo stesso Torre con Corrado Guzzanti, a metà fra sit-com e fiction, satira e tensione. Oggi su Sky Atlantic infatti sarà possibile rivedere uno dietro l'altro, dalle 18.10, i 4 episodi della serie Sky prodotta da Wildside e scritta da Mattia Torre con Corrado Guzzanti e diretta da Edoardo Gabbriellini. Un thriller comico, che ruota intorno a una figura, Mario Bambea, e al suo ingombrante alter ego, entrambi interpretati da Guzzanti, risultato di un curioso sdoppiamento.

In Dov'è Mario? il genio di Torre e Guzzanti racconta, con i toni della commedia attraversata da una tensione narrativa ricca di colpi di scena, la generale tendenza allo svacco della nostra epoca, in cui integrità, coerenza e rigore intellettuale sono percepiti come valori noiosi, ridondanti e obsoleti e lasciano spazio alla superficialità e a una non meglio definita libertà.