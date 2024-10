Matthew Perry, le prime parole della famiglia ad un anno dalla scomparsa: "È devastante"

Il patrigno e la sorellastra di Matthew Perry hanno parlato pubblicamente per la prima volta della morte della star di Friends, scomparsa all'età di 54 anni lo scorso 28 ottobre, a causa degli effetti acuti della ketamina.

Keith Morrison, che sposò la madre di Perry Suzanne Morrison nel 1981, è intervenuto di recente a Hello Canada! per commentare la tragica fine dell'attore e il dolore causato dalla sua perdit, ormai dodici mesi fa.

Un anno fa

"Quando Matthew è morto all'improvviso è stato incredibilmente scioccante. Chiunque abbia perso un figlio ti dirà che, anche se in qualche modo sei preparato a questa possibilità, è devastante" ha confessato Morrison su quanto accaduto lo scorso anno "Quello che abbiamo deciso di fare è mantenere quella determinazione e cercare di fare qualcosa di utile".

Matthew Perry e Courteney Cox sul set di Cougar Town

Anche la sorellastra di Perry, Caitlin Morrison, direttrice esecutiva della Matthew Perry Foundation of Canada, una fondazione creata dopo la morte dell'attore, si è soffermata sulla morte del fratellastro:"Il lavoro che sto facendo ora è molto egoista, perché mi sembra di essere seduta accanto a Matthew, lavorando con lui ogni giorno su qualcosa che era importante per lui. Ho questo tesoro che mi permette di tenerlo molto, molto vicino alla mia vita, ed è meraviglioso".

Matthew Perry Foundation of Canada era un progetto che la star stava pianificando di lanciare prima della sua morte e mira a sensibilizzare, ridurre lo stigma e migliorare le opzioni di trattamento per persone che lottano contro le dipendenze:"Matthew voleva essere ricordato per aver fatto qualcosa per aiutare le persone che soffrono di dipendenze".

Conosciuto in tutto il mondo per il ruolo di Chandler Bing nella popolare sitcom Friends al fianco di Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matt LeBlanc e David Schwimmer, Matthew Perry ha convissuto per tutta la sua vita con svariate dipendenze e problemi di salute.