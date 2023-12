Matthew Perry, Jennifer Aniston gli aveva inviato un messaggio il giorno della morte:'Era felice e in forma'

In un'intervista rilasciata al magazine Variety, la star di The Morning Show Jennifer Aniston ha raccontato di aver mandato un messaggio all'amico e collega Matthew Perry proprio il giorno della prematura scomparsa dell'attore, trovato senza vita nella vasca da bagno della sua abitazione a Los Angeles.

"Stavo letteralmente messaggiando con lui quella mattina, il divertente Matty. Non stava soffrendo. Non stava lottando. Era felice... E voglio che la gente sappia che era davvero in salute e stava cercando di migliorare. Era sulla strada giusta. Lavorava così duramente. Gli è toccata davvero una situazione difficile. Mi manca molto. Ci manca a tutti. Dio, ci faceva davvero ridere tanto" ha dichiarato l'attrice.

Il ricordo del cast

Famoso in tutto il mondo per il ruolo di Chandler Bing nella sit-com Friends, Matthew Perry ha convissuto per anni con le dipendenze e i problemi di salute. Nel 2022 aveva pubblicato un libro dal titolo Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, nel quale ha ripercorso la propria carriera e i problemi di salute che gli hanno condizionato la vita.

Prima dei ricordi personali, il cast di Friends aveva pubblicato un messaggio congiunto di addio all'amico e collega:"Siamo tutti completamente devastati dalla perdita di Matthew. Eravamo più che semplici colleghi. Siamo una famiglia. Ci sarebbe così tanto da dire ma in questo momento vogliamo prenderci un attimo per elaborare il lutto e questa perdita inimmaginabile. Quando saremo in grado torneremo a parlarne. Per ora tutti i nostri pensieri vanno alla famiglia di Matty, ai suoi amici e a tutti coloro che lo amavano".