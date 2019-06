Matthew Perry: nelle prime foto dopo due anni è trasandato e "spento"

Matthew Perry, l'amato interprete di Chandler nella serie Friends, è stato fotografato per le strade di New York dopo due anni dalla sua ultima apparizione pubblica e i fan, dopo gli scatti, sono piuttosto preoccupati per le sue condizioni di salute.

L'attore è infatti immortalato mentre cammina per Manhattan con indosso una maglietta macchiata, una tuta piuttosto larga, la barba poco curata e le unghie sporche e non tagliate di recente.

Da tempo Matthew Perry ha ammesso di lottare da anni contro varie forme di dipendenza, tra cui quelle legate all'abuso di alcolici e di medicinali, e già nel lontano 1997 si era fatto ricoverare in un rehab per provare a superare i propri problemi.

A febbraio alcuni messaggi condivisi su Twitter avevano fatto preoccupare i suoi ex colleghi di Friends e i follower perché l'attore aveva svelato di essere "stato cacciato" da una sessione di terapia. Perry aveva però specificato che si trattava di un caso isolato e che stava continuando il percorso necessario a ritornare a stare bene, fisicamente e psicologicamente.

Le immagini condivise dal Daily Mail, tuttavia, sembrano dimostrare che la situazione non è ancora delle migliori pur essendo distanti gli anni in cui, per sua stessa ammissione, beveva un litro di vodka e prendeva trenta pillole al giorno. L'epoca del successo ottenuto con Friends è stata infatti all'insegna dell'alcolismo e Matthew aveva ammesso: "Non ricordo molto del periodo tra la seconda e la sesta stagione, ero un po' fuori di me. Non riuscivo a smettere, ma le cose andavano così male che non riuscivo nemmeno a nasconderlo".

Matthew Perry looks disheveled with long dirty fingernails as he emerges for first time in two years https://t.co/ye9CWXuJI5 pic.twitter.com/sPum5pItYH — JasperJay (@JasperJay1) 20 giugno 2019

