Matthew McConaughey star del podcast Hank the Cowdog ideato da Jeff Nichols

Matthew McConaughey e Jeff Nichols collaboreranno di nuovo dopo il film Mud per realizzare il podcast Hank the Cowdog.

Matthew McConaughey sarà uno dei protagonisti del podcast scritto, diretto e prodotto da Jeff Nichols con cui verrà proposto un adattamento dei libri per bambini di John R. Erickson dedicati alla storia di Hank the Cowdog.

Il progetto è sviluppato da Tri-State Pictures, HTC Productions e QCode e debutterà ufficialmente il 14 settembre.

Oltre a Matthew McConaughey, coinvolto come produttore e voce di Hank, tra gli interpreti dei cinque episodi ci saranno anche Jesse Plemons, Cynthia Erivo, Kirsten Dunst, Leslie Jordan, Joel Edgerton, Scoot McNairy e John R. Erickson.

Il premio Oscar e Jeff Nichols hanno già collaborato in passato in occasione di Mud, film arrivato nelle sale nel 2012.

Tra i prossimi progetti del premio Oscar dovrebbe esserci la serie televisiva, ideata da Nic Pizzolatto, Redemeer che mostrerà Matthew McConaughey nella parte di un religioso che è diventato un dissoluto addetto alla sicurezza e la cui ricerca di una donna scomparsa in Texas lo porta ad affrontare una cospirazione criminale, dovendo fare i conti con il passato e il presente che si intrecciano, dando vita a violenza e inganni.