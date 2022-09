Matthew McConaughey: "Mio padre mi ha insegnato che cos'è il consenso"

Matthew McConaughey, durante il primo episodio del nuovo podcast di Amanda de Cadenet chiamato The Conversation: About the Men, ha parlato di suo padre e dell'importanza del consenso.

Matthew McConaughey ha parlato di un'importante lezione sul consenso che gli è stata insegnata da suo padre: durante un'intervista relativa al primo episodio del nuovo podcast di Amanda de Cadenet chiamato The Conversation: About the Men, all'attore è stato chiesto di parlare di qual è il modo giusto di avvicinarsi al sesso per un adolescente.

McConaughey ha detto che i suoi genitori gli hanno insegnato a essere rispettoso in tali situazioni e ha attribuito a suo padre il merito di avergli insegnato il consenso: "Mio padre mi parlò di questo come si parla ad un figlio, ad un maschio in una relazione eterosessuale. Mi disse: 'Se senti che la ragazza esita, fermati subito.'"

"Wow, ti ha parlato del consenso", ha risposto prontamente la de Cadenet, al che l'attore ha aggiunto: "Ha anche detto questo: 'Loro esitano a volte ma poi dopo che ti sei fermato, ti dicono, 'Oh no, no, dai, continua', non farlo. Aspetta la prossima volta'".

"E aveva ragione. Mi sono trovato in circostanze in cui ho pensato: 'Nah nah nah, okay, sono fuori' e poi mi son detto: 'Ok, fantastico, sono fuori.' La ragazza ha detto 'Oh, no dai, no continuiamo' e io ho detto: "No, no, no", ha concluso Matthew McConaughey. "Mi diceva sempre: 'Fidati, avrai un'altra possibilità se deve succedere.'"