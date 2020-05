Matteo De Cosmo: morto lo scenografo di The Punisher a causa del Coronavirus

Matteo De Cosmo è morto all'età di 52 anni a causa di alcune complicazioni legate al Coronavirus, l'art director aveva lavorato ad alcune serie televisive Marvel come The Punisher e altri progetti prodotti da ABC Studios.

L'artista aveva iniziato la sua carriera come scenografo, assistente art director e costumista per film come Louis & Frank e Spring Forward.

Matteo De Cosmo aveva lavorato per le serie Emergence, Luke Cage e The Punisher. Tra i suoi progetti recenti ci sono il film City of Crime e le serie Madam Secretary, The Affair e Harlem's Kitchen, le cui riprese sono state interrotte a marzo a causa della pandemia.

Zahir McGhee, showrunner della serie, ha dichiarato: "Realizzare televisione è una sfida. Ma ci sono persone che ti rassicurano ogni giorno con il loro talento, con la passione e con il sorriso ti fanno pensare che tutto sia possibile. Matteo era una di queste persone".

ABC Studios ha commentato la morte di Matteo De Cosmo: "Era un vero talento, incredibilmente creativo e amato da tutte le persone con cui ha lavorato. Ci mancherà profondamente e i nostri cuori sono rivolti alla sua famiglia e ai suoi amici".