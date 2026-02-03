Mattel prova a replicare il successo di Barbie con il film live-action di Tony the Tattooed Man

Mattel Studios ha scelto la sceneggiatrice che si occuperà del film ispirato a Tony the Tattoed Man, il celebre gioco lanciato dall'azienda nel 1992.

A firmare lo script sarà Tracie Laymon, recentemente autrice di Bob Trevino Likes It.

Il nuovo progetto della Mattel

Il film live-action ispirato a Tony, rimasto brevemente sugli scaffali dei negozi di giocattoli, proverà a replicare il successo ottenuto da Barbie.

L'action figure della Mattel era stata ideata per essere decorata dai ragazzini con dei tatuaggi temporanei e con l'uso di colori e altri accessori, modificandone così, in modo personalizzato e unico, costantemente l'aspetto.

Secondo i produttori, il lungometraggio dovrebbe essere un dramma che unisce alla fantasia surreale una profondità emotiva.

A supervisionare la realizzazione del progetto ci saranno Darian Greenbaum e Steve Spohr di Mattel Studios, in collaborazione con Robbie Brenner di Mattel, e Ivan Sanchez.

Le dichiarazioni dello studio

Brenner, presidente di Mattel Studios (che è al lavoro anche su un film di Monster High), ha dichiarato: "Dopo aver visto Bob Trevino Likes It e la specificità e la profondità emotiva che Tracie infonde ai suoi personaggi, sapevo che era la persona perfetta per sviluppare Tony the Tattooed Man, Si tratta di una storia che sembra specialmente rilevante nel mondo contemporaneo, una che esplora cosa voglia dire andare oltre la prima impressione e agire con empatia".

Laymon ha invece aggiunto: "Sono stata immediatamente attirata da Tony the Tattooed Man fin dal momento in cui ho visto il suo nome e ho poi scoperto il suo breve percorso come un giocattolo di cui è stata interrotta la vendita. La sua storia ci ricorda il potere di guarigione delle seconde opportunità e del non giudicare dalle apparenze, un messaggio di cui credo il mondo abbia bisogno attualmente. Collaborare con Mattel, azienda che è una vera alleata per gli artisti, in occasione di un film che aiuterà a ristabilire la nostra fiducia nell'umanità è un vero onore".