Monster High: Gerard Johnstone, dopo il successo di M3GAN, si occuperà del film Mattel

Il film live-action Monster High, ispirato alle bambole della Mattel, ha trovato il suo regista: sarà Gerard Johnstone a occuparsi del progetto che verrà prodotto anche da Universal Pictures e Weed Road di Akiva Goldsman.

Il lungometraggio è in fase di sviluppo dal mese di giugno 2024 ed era stato annunciato da Robbie Brenner, Presidente e responsabile dei contenuti di Mattel Studios.

Cosa racconterà il film?

Per ora non è stata svelata la trama di Monster High, lungometraggio che porterà sul grande schermo gli eventi ambientati nel liceo frequentato dai figli teenager dei mostri più famosi.

Tra i personaggi dovrebbero quindi esserci Draculaura, Frankie Stein, Clawdeen Wolf e Cleo de Nile, le figlie di Dracula, del mostro di Frankenstein, di un licantropo e della Mummia.

Ogni personaggio ha un proprio stile e una personalità unica.

Monster High ha già dato vita a webserie, speciali tv, film e libri.

L'annuncio del regista

Brenner, annunciando la scelta del regista del film, ha dichiarato: "La visione unica di Gerard e lo stile che fonde vari generi lo rendono perfetto per questo film. Questo è esattamente ciò che stiamo costruendo ai Mattel Studios mentre continuiamo a lavorare con i migliori talenti per raccontare storie fresche e inaspettate legate al nostro ricco portfolio di marchi. Monster High è un franchise amato dai fan con un potenziale narrativo senza fine, e siamo elettrizzati nell'immaginarlo nuovamente in un modo mostruosamente entusiasmante con Gerard alla guida".

Akiva Goldsman, che fa parte del team della produzione, ha aggiunto: "Monster High è deliziosamente personale per me: le mie figlie sono cresciute amando le bambole e ciò che rappresentano. Il lavoro di Gerard è tagliente, coraggioso e pieno di cuore. Lui è esattamente il regista di cui ha bisogno questo film".