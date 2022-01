Matt Smith protagonista dell'horror sovrannaturale Starve Acre

Matt Smith sarà il protagonista, accanto a Morfydd Clark, del thriller a tinte horror-sovrannaturali Starve Acre.

La star di Doctor Who e The Crown tornerà quindi sul grande schermo, dopo l'atteso Morbius, in occasione dell'adattamento del romanzo scritto da Andrew Michael Hurley.

Daniel Kokotajlo sarà il regista e lo sceneggiatore del film Starve Acre.

La storia è ambientata negli anni '70, nella campagna britannica, e ha al centro un archeologo chiamato Richard (Matt Smith), che si immerge totalmente nell'esplorazione di un mito legato al folklore locale riguardanti una quercia che si trova nella terra di proprietà della sua famiglia e che sembra dotata di poteri fenomenali. Quando sua moglie, Juliette, si rivolge alla comunità locale per trovare pace, Richard continua in modo ossessivo le sue indagini. Una scoperta inaspettata attira presto l'attenzione della coppia e la loro vita in famiglia, apparentemente idilliaca, scivola nel caos quando il figlio Ewan inizia a comportarsi in modo strano, creando un divario insormontabile tra i due coniugi, un tempo felice.

Il lungometraggio viene descritto come una storia horror moderna e affascinante sui traumi che si ereditano dopo che vengono tramandati alle generazioni successive, e alla perdita all'interno di un mondo guidato dal folklore sovrannaturale.

Le riprese inizieranno in primavera nel Regno Unito con il sostegno di BBC Film e Access Entertainment.