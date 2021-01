Matt Reeves, regista di The Batman, produttore della serie The Future destinata a HBO Max

Il regista Matt Reeves sarà coinvolto come produttore della serie The Future, progetto realizzato per conto della piattaforma HBO Max.

Matt Reeves sarà il produttore di The Future, una nuova serie in fase di sviluppo tratta dal romanzo The Future Is Yours scritto da Dan Frey.

Il progetto potrebbe ottenere l'approvazione da parte di HBO Max e potrà quindi contare sul sostegno del regista e produttore, coinvolto con la sua 6th & Idaho.

La serie The Future sarà scritta da Frey adattando il proprio libro e racconterà la storia di due migliori amici che realizzano l'invenzione più rivoluzionaria nella storia moderna degli esseri umani. Il progetto sci-fi nella Silicon Valley contemporanea e affronterà tematiche contemporanee come il nostro rapporto con la tecnologia tramite uno stile innovativo multimediale mai visto in tv.

Matt Reeves, regista di The Batman, sarà coinvolto come produttore in collaborazione con Aneesh Chaganty, che ha co-firmato la sceneggiatura del thriller Run, Natalie Qasabian e Sev Ohanian.

Il filmmaker sarà il secondo progetto prodotto da 6th & Idaho che verrà sviluppato per HBO Max dopo lo show ispirato ai fumetti della DC ambientata nel dipartimento di polizia di Gotham City, ideato come spinoff del film con star Robert Pattinson.