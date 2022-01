Matt Damon pubblicizza Bitcoin in uno spot, è polemica sui social

Matt Damon ha appena realizzato uno spot pubblicitario per la criptovaluta Bitcoin in cui ha paragonato l'acquisto delle criptomonete all'atterraggio sulla luna e da allora l'attore è stato in tendenza su Twitter suscitando non poche polemiche tra gli utenti social.

Nello spot, andato in onda durante le partite della NFL di domenica, Damon ha camminato lungo un corridoio virtuale parlando di come "la storia è piena di 'quasi'" mentre intorno a lui apparivano le immagine di persone che hanno ottenuto successo grazie al loro coraggio alterando la storia.

L'attore ha continuato camminando accanto ai primi che hanno scalato l'Everest, all'aereo dei fratelli Wright - il primo del suo genere - e agli astronauti che hanno messo piede sulla luna: "Per tutti quelli che hanno quasi provato, che si sono quasi avventurati ma, alla fine, per loro si è rivelato troppo... per tutti quelli ce ne sono altri."

"Ci sono coloro che abbracciano il momento e si impegnano. E in questi momenti di verità, questi uomini e queste donne - questi comuni mortali, proprio come te e me - mentre scrutano oltre il limite, calmano le loro menti e rafforzano i loro nervi con quattro semplici parole che sono state sussurrate dagli intrepidi fin dal tempo dei romani: La fortuna aiuta gli audaci." ha concluso Matt Damon.