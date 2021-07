Matt Damon "Le mie figlie giudicano i miei film senza pietà"

Matt Damon, protagonista de La ragazza di Stillwater, ha parlato del rapporto con le sue figlie, spiegando come queste non abbiano alcuna pietà quando si tratta di giudicare i film in cui recita il loro papà.

Venezia 2017: Matt Damon al photocall di Downsizing

In un'intervista rilasciata a CBS Sunday Morning per promuovere il suo nuovo film, La ragazza di Stillwater, Matt Damon ha spiegato che le sue figlie non mostrano alcuna pietà quando si tratta di giudicare i film che lo vedono coinvolto. La 15enne Isabella, ad esempio, si rifiuta di vedere uno dei film più amati dell'attore, Will Hunting - Genio ribelle.

"Non vuole vedere nessun film in cui recito che potrebbe essere buono. Le piace solo smontarmi", ha detto Damon, ridendo e aggiungendo: "Mia figlia ha detto 'Ehi, ricordi quel film che hai fatto, The Wall?'. Le ho risposto 'In realtà si chiamava The Great Wall', quindi lei ha ribattuto dicendo 'Papà, non c'era niente di eccezionale in quel film'. Insomma, mi tiene con i piedi ben piantati per terra".

L'attore ha ricordato anche la "riunione di famiglia" fatta con sua moglie Luciana e le loro quattro figlie, al seguito della quale accettò di assumere il ruolo in La ragazza di Stillwater, in cui interpreta un lavoratore di una piattaforma petrolifera che va in Francia per far uscire sua figlia di prigione. La famiglia ha stabilito la regola secondo la quale non devono stare separati per più di due settimane alla volta. Tuttavia, quello diretto da Tom McCarthy è stato il primo film per il quale hanno "violato" la regola e Damon ha ammesso: "Devo dire che è stata davvero dura". Tuttavia, gli piace che le sue figlie vedano quanto il lavoro lo appassioni.

"Mi piace che sappiano che amo il mio lavoro. Sanno che richiede tempo e molto lavoro, e che questo mi riempie", ha detto Damon, il quale ha già annunciato che eviterà di lavorare di nuovo questo autunno in modo da poter sistemare la sua famiglia a New York e preparare le figlie alle loro nuove scuole. Per lui è importante essere un padre presente. "Guarda, stanno crescendo con molte più cose di quelle che la loro mamma o io abbiamo mai avuto, quindi teniamo d'occhio questo aspetto", ha dichiarato l'attore che, per quanto premuroso cerchi di essere, ammette di essere anche preoccupato per il fatto che le sue figlie vivano uno stile di vita così privilegiato. "Mi preoccupo ma poi penso che quando sono arrivato ad Harvard ho incontrato molti ragazzi ricchi ed alcuni di loro soffrivano molto. I loro genitori non erano lì per loro, per niente. E ricordo di aver pensato 'Oh, ho capito. Tutti quei soldi non risolvono nulla", ha dichiarato.

Infine, l'attore di Sopravvissuto - The Martian ha raccontato come l'essere padre influenzi anche le sue emozioni. Alla recente premiere de La ragazza di Stillwater al Festival di Cannes, Damon si è commosso per i cinque minuti di applausi ricevuti dal pubblico. L'attore ha quindi spiegato che per lui non è così raro piangere di questi tempi: "Penso di essere più emotivo da quando ho avuto figli. È come se il mio lavoro fosse diventato molto più facile, perché non devo provarci. Non devo raggiungere nessuna emozione, che sia gioia o dolore, perché è tutto a portata di mano, poiché la posta in gioco è molto più alta quando si hanno figli".