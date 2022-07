Matt Damon: "Credo che il mio cameo in Thor: Ragnarok sia stato esilarante"

Matt Damon ha recentemente ammesso che, a suo modo di vedere, il suo cameo in Thor: Ragnarok è stato esilarante oltre che estremamente facile da girare.

Durante una recente intervista Matt Damon ha rivelato che, dopo il suo cameo a sorpresa in Thor: Ragnarok di Taika Waititi, ha pensato che il suo ruolo fosse semplicemente esilarante e che, inizialmente, era stata l'idea di recitare in qualcosa di "leggero" ad attrarlo.

Prima dell'uscita di Ragnarok, giravano delle voci secondo cui la star di The Departed - Il bene e il male era riuscita ad ottenere un ruolo e i fan non sono rimasti affatto delusi dalla performance e dal senso dell'umorismo di Damon: è stata proprio la promessa di un'avventura spensierata ad avvicinarlo alla parte.

Parlando con Collider, all'attore è stato chiesto se avesse sempre voluto far parte del Marvel Cinematic Universe o se la sua apparizione in Ragnarok fosse stata qualcosa di estemporaneo: "Chris mi ha chiamato per chiedermi di partecipare, poi l'ha fatto anche Taika, e io sono amico di entrambi."

"Mi hanno proposto l'idea e ho pensato che fosse esilarante, l'idea di un attore teatrale intergalattico che vive la fantasia del personaggio di Tom Hiddleston. Ho pensato che fosse semplicemente fantastico, divertente e molto facile da fare. I ragazzi sono stati uno spasso e Taika gestisce un set davvero divertente. È stato un ruolo leggero per me", ha concluso Matt Damon.