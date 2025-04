Matt Bomer critica chi ha parlato della sua sessualità prima del suo coming out: "L'ho trovato ingiusto"

Matt Bomer, durante il podcast condotto da Jesse Tyler Ferguson, ha ricordato il periodo in cui online i siti di gossip parlavano della sua vita privata senza dargli la possibilità di farlo come avrebbe voluto.

Matt Bomer ha criticato i tabloid che hanno parlato della sua sessualità prima del suo coming out, sostenendo che considera ingiusto il modo in cui è stato trattato.

L'attore ha infatti dichiarato di essere gay nel 2012, durante i Steve Chase Humanitarian Awards, dopo numerosi gossip e indiscrezioni.

La situazione subita da Matt Bomer

Nel nuovo episodio del podcast Dinner's on Me condotto da Jesse Tyler Ferguson, Matt Bomer ha spiegato che le persone potevano prendere il controllo e decidere cosa dire della tua vita. La star della sitcom Mid-century modern ha ricordato che ci sono stati dei siti come quello di Perez Hilton che continuavano a parlare della sua vita privata prima che lui stesso ne avesse la possibilità di farlo. Matt ha sottolineato: "E non era perché non volessi, ma non ho nemmeno avuto un'opportunità di farlo".

Bomer, nel 2012, ha fatto il suo coming out citando il marito Simon Halls e i loro tre figli come il suo 'successo di cui era più orgoglioso'.

The Nice Guys: Matt Bomer durante il photocall a Cannes 2016

Negli anni precedenti, tuttavia, le notizie sulla sua omosessualità erano apparse sui blog di gossip e altri siti internet, al punto da fargli perdere il ruolo di Superman in un film che doveva essere diretto da Brett Ratner. Bomer ha sottolineato che tutti erano pronti a pubblicare indiscrezioni, senza che nessuno gli avesse tuttavia dato l'opportunità di raccontare la propria storia come desiderava: "Non avevo semplicemente una carriera che mi assicurava quell'occasione. E quello mi è sembrato davvero ingiusto, si è trattato di qualcosa che mi è stato rubato dalle persone che all'epoca avevano una piattaforma per farlo. Era un periodo strano".

La scelta di fare coming out

Bomer ha iniziato a pensare che non voleva la sua famiglia 'sembrasse un qualche tipo di segreto di cui vergognarsi o qualcosa che stava nascondendo per avere una carriera grandiosa'.

Matt ha ricordato che fino a quel momento era conosciuto dal pubblico per i ruoli in White Collar e Magic Mike, e che le voci avevano un impatto sulla situazione lavorativa, tuttavia questo non l'ha frenato nella sua scelta di fare pubblicamente coming out: "Avevo una famiglia amorevole e quella era la mia rete di sicurezza. E ho pensato: 'Sapete cosa? La cosa peggiore che potrebbe accadere è che non lavorerò più e ho questo famiglia meravigliosa che amo e che mi ama, quindi va bene così'".