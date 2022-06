Matrix, Carrie-Anne Moss celebra il suo collega Keanu Reeves: "Gentile e generoso"

Keanu Reeves è stato incluso nella lista delle 100 persone più influenti del 2022 dal Time Magazine; per l'occasione, Carrie-Anne Moss ha speso parole d'affetto nei confronti del suo collega di set in Matrix.

Carrie-Anne Moss ha raccontato il primo provino sostenuto in compagnia di Keanu Reeves per Matrix. L'attrice ha ricordato: "Ricordo la tranquillità che ho provato la prima volta che l'ho incontrato. Avrebbe potuto essere un primo incontro stressante: un provino, tutti gli occhi puntati su di noi, Neo e Trinity insieme per la prima volta. Ma Keanu era proprio come sempre: gentile, generoso e premuroso. Abbiamo interpretato questi personaggi per più di 20 anni, anche in Matrix: Resurrections, e lui è ancora l'uomo che si assicura che tutto vada bene dopo un'intensa giornata di allenamento, proprio come faceva allora. Mi ha sostenuto tanti anni fa e lo fa ancora adesso, con il suo modo di ascoltare e di mostrarsi come un amico. Sono ferocemente protettiva nei confronti della nostra amicizia, so di poter contare su Keanu e lui su di me".

L'ultimo film della celebre quadrilogia creata dalle sorelle Wachowski (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Matrix: Resurrections) è arrivato al cinema pochi mesi fa.

Il periodo migliore della carriera del protagonista di Sweet November potrebbe non fermarsi con Matrix: Resurrections. A quanto pare, infatti, Keanu Reeves starebbe pensando al matrimonio in tempi estremamente brevi. Secondo una fonte segreta di OK!Magazine, l'interprete avrebbe chiesto alla sua compagna nientepopodimeno che di sposarlo.