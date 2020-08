Matrix 4, Keanu Reeves sulle riprese a Berlino: "Procediamo spediti"

Keanu Reeves, intervenuto direttamente in collegamento da Berlino, ha riportato con ottimismo una serie di aggiornamenti sulle riprese di Matrix 4, ripartite proprio nella capitale tedesca dopo il blocco forzato degli scorsi mesi.

L'emergenza sanitaria che ha iniziato a dilagare nel mondo tra febbraio e marzo ha paralizzato tutte le produzioni cinematografiche, tra cui quella di Matrix 4. Le riprese del film erano già iniziate e molti temevano che il blocco forzato facesse slittare di molto la sua uscita al cinema. Stando però a quanto raccontato nelle scorse ore da Keanu Reeves, la situazione sarebbe più positiva del previsto.

Durante un'intervista rilasciata all'Associated Press per il film Bill & Ted Face the Music, la star della saga sci-fi ha infatti condiviso un aggiornamento riguardante le riprese che si stanno tenendo in questo periodo a Berlino. Reeves ha quindi raccontato che il cast e la troupe stanno rispettando tutti i protocolli mentre fanno del loro meglio per ribaltare una spiacevole situazione. "Sono a Berlino, è tutto ottimo. È un onore lavorare con loro" ha detto l'attore. "Sai, esistono dei protocolli davvero ponderati ed efficaci. Il ritmo del cinema non è stato realmente influenzato o interrotto dall'emergenza".

L'interprete di John Wick ha sottolineato poi l'efficienza degli addetti ai lavori che, per quanto riguarda il mondo del cinema, riescono a trovare soluzione a qualsiasi inconveniente: "Penso che tutti adorino il progetto. Se mai ti imbatterai in qualsiasi tipo di situazione che ha bisogno di essere capito o ti fa pensare 'Adesso come lo facciamo?', sappi che la gente dello Show business è la migliore in questo", ha aggiunto l'attore. "Siamo frammentari, sappiamo come portare a termine le cose. Siamo inventivi, abbiamo uno spirito affine che ci unisce e ci fa pensare tipo 'Facciamo uno spettacolo! Abbiamo alcuni oggetti di scena, abbiamo alcune cose, lo eseguiremo!'. Ebbene, quello spirito è decisamente vivo e vegeto in Matrix" ha quindi concluso l'interprete di Neo.

Ricordiamo che l'uscita di Matrix 4 era inizialmente prevista per il 21 maggio 2021, denominato il Keanu Reeves Day perché sarebbe arrivato al cinema anche il quarto capitolo di John Wick. Adesso, con il calendario stravolto dall'emergenza globale, il rilascio del film è previsto per il 1 aprile 2022.