Matrimonio a prima vista, Linda e Federico aspettano un figlio: l'annuncio su Instagram

Dopo essersi conosciuti nel reality di Real Time con partner diversi, i due hanno iniziato una relazione lontano dalle telecamere. Ora la coppia ha rivelato di essere in dolce attesa.

Linda Manzoni e Federico Cortinovis - conosciuti dal pubblico nell'ultima edizione di Matrimonio a prima vista Italia - hanno annunciato di essere in dolce attesa. La coppia è nata dopo la fine delle registrazioni dell'esperimento sociale in onda su Real Time, dove inizialmente i due erano stati abbinati ad altri partecipanti.

Dall'esperimento televisivo alla nascita di una nuova coppia

Nel programma gli esperti Andrea Favaretto, Nada Loffredi e Giulia Davanzante avevano deciso di formare due coppie diverse: Linda con Andrea Torreggiani e Federico con Marina Bernardi. Tuttavia, nel corso dell'ultima puntata entrambe le coppie avevano scelto di interrompere la relazione. Linda e Andrea avevano deciso di divorziare e, durante la reunion sei mesi dopo, avevano raccontato di non essersi più sentiti. Anche il percorso tra Federico e Marina era stato piuttosto turbolento e tra loro la scintilla non era mai scoccata davvero.

La rivelazione durante la reunion

Durante la puntata di reunion era stata proprio Linda a sorprendere gli esperti e il pubblico. Raccontando di essere felicemente innamorata, aveva rivelato di aver iniziato una relazione con un altro volto dell'edizione: Federico.

Federico Cortinovis e Linda Manzoni

Gli spettatori più attenti avevano già notato un certo avvicinamento tra i due nel corso della settima puntata, quando Linda aveva cercato un confronto con Federico aiutandolo a preparare un risotto ai funghi. Una scena che aveva ricordato una situazione simile vissuta in precedenza con Marina e che aveva generato tensioni.

L'amore nato lontano dalle telecamere

In modo del tutto inaspettato tra Linda e Federico era nata una forte sintonia. I due avevano anche raccontato che probabilmente l'esperimento sarebbe andato diversamente se entrambi fossero stati abbinati a partner più compatibili. Una volta spente le telecamere, la loro conoscenza è continuata: prima le frequentazioni, poi l'innamoramento e infine la convivenza.

L'annuncio della gravidanza

Ora per la coppia è arrivato un nuovo capitolo. Linda Manzoni e Federico Cortinovis hanno infatti annunciato di aspettare un bambino, condividendo la notizia con i fan durante una diretta su Instagram. Un lieto evento che segna l'evoluzione più sorprendente di questa edizione di Matrimonio a prima vista: da due matrimoni falliti è nata una nuova famiglia.