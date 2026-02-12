Matrimonio a Prima Vista 16: ecco chi si lascia e chi resta in dubbio

Siamo giunti al momento della scelta. Le tre coppie di Matrimonio a Prima Vista 16 si ritrovano davanti agli esperti Nada Loffredi, Andrea Favaretto e Giulia Davanzante per decidere se proseguire il matrimonio oppure dirsi addio. Dopo settimane intense tra incomprensioni, riavvicinamenti e scontri, è arrivato il momento della verità. La puntata finale è disponibile su discovery+ (per i soli abbonati), e andrà in onda in chiaro su Real Time mercoledì 18 febbraio.

Linda e Andrea: tra accuse e incompatibilità

I primi a presentarsi davanti agli esperti sono Linda Manzoni e Andrea Torreggiani, reduci da una furente discussione che ha segnato profondamente il loro percorso.

Tutto nasce dall'incontro casuale con un'amica di Andrea, che confida a Linda come il marito abbia avuto difficoltà ad avvicinarsi a lei perché la troverebbe "troppo in carne". Una frase che colpisce duramente la donna, convincendola che suo marito non abbia mai avuto il coraggio di dirle apertamente di non trovarla attraente, nascondendosi dietro continue giustificazioni.

Linda Manzoni e Andrea Torreggiani

Dal canto suo, Andrea respinge le accuse, sostenendo di non aver mai pronunciato quelle parole e ribadendo che i problemi siano legati principalmente ai loro "caratteri incompatibili". Gli esperti fanno notare alla logopedista di aver mostrato in maniera molto accentuata le proprie insicurezze, senza considerare quelle del marito.

Tuttavia, per lei "non c'è un punto di partenza per poter continuare". Andrea replica: "Siamo due persone che per una parte si sono ritrovate, ma per l'altra hanno trovato dei grossi muri che non sono stati in grado di superare", ammettendo di aver trovato difficoltà a immaginare Linda nel suo futuro.

La decisione finale è inevitabile: Linda e Andrea escono separati dall'esperimento. "Voglio un uomo che mi faccia sentire desiderata e da cui avere qualche certezza", conclude Linda.

Marina e Federico: quando la chimica non basta

Negli ultimi giorni, complice anche la reunion, Marina Bernardi e Federico Cortinovis sono riusciti a chiarirsi ed avere rapporti meno tesi.

Federico sceglie la trasparenza e racconta a Marina della sintonia percepita con Linda, rassicurandola però subito: "Non ti cambierei con nessun'altra delle ragazze". Davanti agli esperti, Cortinovis ammette di essersi aspettato un percorso più leggero e di non aver immaginato discussioni così accese, persino per la preparazione di un risotto.

Marina Bernardi e Federico Cortinovis

Per la receptionist, proprio quella lite è stata la chiave della loro comprensione: "Da lì in avanti è stato tutto molto più bello e facile". Marina si dice contenta del percorso fatto insieme, sottolineando come entrambi si siano arricchiti grazie all'impegno reciproco.

Federico, però, pur riconoscendo di essersi sentito compreso come mai prima, avverte la mancanza della componente più affettuosa e passionale del rapporto: "Manca quell'aspetto e secondo me non può darmelo adesso". La scelta del warehouse manager è quella di interrompere il matrimonio.

Anche Marina vota "no", guidata da "sensazioni di pancia", pur ammettendo di poter offrire tanto, magari in amicizia, e di aver sempre avuto un blocco nel lasciarsi andare oltre. Marina e Federico lasciano da Matrimonio a Prima Vista 16 da separati.

Irene e Andrea: un addio con spiraglio

Dopo un percorso altalenante e una convivenza mai realmente decollata, Andrea Disisto e Irene Mele provano a recuperare il tempo perduto negli ultimi giorni dell'esperimento sociale.

Il chiarimento avvenuto durante la reunion segna un punto di svolta. "Abbiamo fatto il libro al contrario. Siamo partiti dall'ultima pagina: abbiamo più equilibrio oggi che tempo fa", racconta Disisto agli esperti, felice di vedere negli occhi della moglie uno sguardo diverso.

Irene Mele e Andrea Disisto

La tanatoesteta riconosce l'evoluzione e fa ammenda parlando del suo "meccanismo di difesa", che l'ha portata a riversare su Andrea le delusioni di una relazione passata. La coppia ammette quanto sia stato fondamentale l'aiuto degli di Nada Loffredi, Andrea Favaretto e Giulia Davanzante, che li hanno spinti a mettersi in discussione.

Nonostante i segnali positivi, Irene è chiara: "Sono convinta che Andrea sia una persona da scoprire e da conoscere, però non come marito e moglie". C'è però la volontà di ricostruire qualcosa, senza la pressione delle fedi. Andrea non ha mai mollato e si dice curioso di scoprire davvero chi sia Irene. Entrambi sentono il bisogno di conoscersi con leggerezza, fuori dall'esperimento.

La decisione ufficiale è di separarsi, ma con un punto interrogativo: Andrea e Irene escono separati, lasciando aperta la porta a una possibile frequentazione.

Un finale senza lieto fine (per ora)

La sedicesima edizione di Matrimonio a Prima Vista si chiude senza coppie ufficialmente sposate. Tre percorsi diversi, tre separazioni e tante consapevolezze in più. Se per alcune storie il capitolo si è chiuso definitivamente, per altre resta uno spiraglio. Fuori dalle telecamere, senza pressioni e con più leggerezza, il destino potrebbe ancora sorprendere.